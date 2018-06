Нови кадри напълно оневиняват Строл за удара с Фетел в Малайзия (видео)

Нови кадри от on-board камерата на болида на Ланс Строл напълно го оневиняват за създалия се странен инцидент след последната обиколка в Малайзия със Себастиан Фетел.

Двамата пилоти се удариха при бавна скорост, когато вече никой не бе нужно да изпреварва и да гони позиции. Въпреки това прецедентът бе налице. Сблъсъкът между двамата дойде при петия завой на "Сепанг", след който Фетел не можеше да закара автомобила си до бокса и бе качен на Заубер-а на Паскал Веерлайн. За сметка на това пък по колата на Строл нямаше никакви щети и той бе нападнат от Себ за необмисленото си каране.

Новите кадри обаче показват съвсем различна история от тази, която бе разказвана от пилота на Скудерия. Канадецът навлиза в завоя без изобщо да променя радиуса си. Фетел обаче се появява отзад и просто се опитва да мине през белия болид на Уилямс.

Стюардите пощадиха Фетел и Строл и в крайна сметка не излъчиха виновен, а опасенията за сериозни щети по скоростната кутия на Себ бяха разсеяни.

Watch #SkyF1 analysis of the new footage of the Sebastian Vettel-Lance Stroll crashhttps://t.co/6Ml3UKQABP #JapaneseGP #RaceStart6am pic.twitter.com/haUdM2Xz3V