Бойни спортове Хей и Белю застанаха лице в лице (видео + снимки) 05 октомври 2017 | 15:20 - Обновена 0 0 0 1 2 Тони Белю (29-2-1, 19 КО) и Дейвид Хей (28-3, 26 КО) се срещнаха за първи път след двубоя си през март. На пресконференция в Лондон официално беше обявен предстоящия им реванш, който ще се проведе на 17 декември на “02 Арена”.



“Ще подходя към реванша по същия начин, както за първата битка - всичко или нищо. На 17 декември ще спечеля и ще сложа край на кариерата на Дейвид Хей. Ново поражение от мен ще спусне завесата на Хеймейкъра. Нищо лично – просто бизнес”, обеща Тони Белю.



“Трябва да се мобилизирам. Ако се появя на ринга в същото състояние със същата тактика и мислене, Белю ще се окаже прав – той ще си тръгне с победата. Не съм глупав, анализирах битката, за да направя оценка на неговите силни и слаби страни. Той доказа, че е способен. По време на реванша ще бъда на 37 години, но не бих спечелил титли в две теглови категории, правейки едни и същи грешки два пъти. Ако не мога да нокаутирам Тони Белю, тогава няма да съм онзи боксьор, който бях преди”, заяви Хей.



Haye is Shocked Bellew Agreed To Rematch, Unsure of Reason https://t.co/fXMqbwUTKB #boxing pic.twitter.com/PB0VD9LITk — BoxingScene.com (@boxingscene) 5 октомври 2017 г. Photos: Haye, Bellew - Tense Face To Face, Get Separated https://t.co/IJo1OmOuQA #boxing pic.twitter.com/yQrarTlE8x — BoxingScene.com (@boxingscene) 4 октомври 2017 г.

