Range Rover Sport е първият plug-in автомобил на Land Rover с нулеви емисии (видео)

Днешното представяне следва новината, че от 2020 година всички нови автомобили Jaguar и Land Rover ще бъдат електрифицирани, и бележи следващата стъпка в пътуването на британската компания към електрификацията.

Освен икономични PHEV версии, всеки Range Rover Sport има подобрен дизайн и нови потребителски технологии. Флагманският модел SVR вече предоставя 575 кс, което го прави най-бързият Range Rover досега. Това е SUV, издигнат на друго ниво на динамични възможности, с несравнима привлекателност и чар.

Над 732 000 бройки от проектирания, конструиран и произвеждан от британската компания Range Rover Sport са продадени от пускането му на пазара през 2004-а досега. Ненадминатото му съчетание на финес и въодушевяваща динамика е показвано на телевизионния и на големия екран по цял свят.

