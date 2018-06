ESPN спечели правата за излъчването на Формула 1 в САЩ

Американската телевизия ESPN ще започне да излъчва състезанията от Формула 1 от следващия сезон, обяви първи досегашният разпространител NBC Sports Group, които предаваха кръговете от най-бързия шампионат в САЩ от 2013 година насам.

От NBC допълват, че не са постигнали споразумение с новите собственици на Формула 1 Liberty Media. Новината съвпада с новите планове на Liberty Media за излъчване на стрийм директно към потребителите, близък до Netflix.

Освен състезанията ESPN обещава, че всяка тренировка и квалификация също ще намери място в ефира на ESPN, ESPN2 или ABC. Партньорството между двете страни отново ще бъде с дългосрочен характер.

ESPN/ABC to be the home of F1 in the US from 2018.



Full story - https://t.co/2FhRG9YvZi