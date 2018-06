Марица не успя да пробие блокадата на Бурса

Шампионът на България по волейбол при дамите Марица допусна първа загуба в турнира за купа "Пловдив". Във втория ден от надпреварата домакините отстъпиха с 0:3 (17:25, 16:25, 19:25) пред турския Бурса Бююкшехир Беледийе.В първия гейм представянето на Марица беше на приливи и отливи. Имаше моменти, в които домакините бяха напълно равностойни на именитите гостенки, но и други, в които неотразимите атаки на Фатма Йълдъръм и Икбал Албайрак наклониха везните към крайното 25:17 за Бурса.Блокадата на туркините продължи да работи добре и във втория гейм. Това, плюс грешките в играта на маричанки и продължаващите набези на Йълдъдъм направиха разликата за още по-убедителното 25:16 в полза на Бурса.И в третата част Иван Петков изпробва различни постройки на игра в търсене на ключа към блокадата на противника, но така и не успя да я пробие. Макар и това да бе най-равностойният гейм в срещата, пловдивчанки отново не стигнаха до 20-ата точка. Резервата Ярен Хатиполу направи ас за 25:19 и затвори мача в полза на своя тим.Фатма Йълдъръм бе най-резултатна на терена с общо 18 точки за победата на Бурса. Кремена Каменова и Нася Димитрова отбелязаха съответно 11 и 10 за Марица.В другия мач от турнира румънският Динамо отстъпи пред гръцкия Олимпиакос с 0:3 (14:25, 14:25, 12:25).Олимпиакос оглавява временното класиране с два успеха и 6 точки. На второ място е Бурса с една победа (от един мач) и 3 точки, следван от Марица с една победа и 2 точки.

Разгледай снимките на фотографа Любомир Аргиров от двата мача през втория ден на волейболния турнир за Купа Пловдив 2017 в официалната Facebook страница на Марица (Пловдив) тук.

Виж още фотогалерии тук и тук.

Купа Пловдив на живо онлайн

Резултати, програма, класиране

Билети за турнира

Официални хаштагове за социалните мрежи: #КупаПловдив и #PlovdivCup

What @RadosvetaTeneva & Emiliya Dimitrova said after the #Maritza v @BursaBBSK #PlovdivCup #volleyball game [audio]:https://t.co/tcMdsDWUPc pic.twitter.com/Uso0RbypiC