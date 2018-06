Зимни спортове Решават за Вон и мъжете чак догодина 04 октомври 2017 | 19:30 0 0 0 0 3



Молбата на 32-годишната олимпийска шампионка от Ванкувър беше разгледана от шефовете на ФИС на заседание в Цюрих във вторник, но крайното решение ще бъде взето по време на годишната организационна среща през май, чийто домакин е Гърция.

Lindsey Vonn Is Racing Towards A Decision To Compete Against Men In In 2018 https://t.co/HuhCX1r7Wn — Under 30 Members (@Under30Members) October 4, 2017

В кариерата си Вон има безпрецедентните при дамите 77 победи в състезания от Световната купа, като единствено шведът Ингемар Стенмарк има повече успехи от нея по алпийските писти - общо 86.

