Тенис Остапенко е седмата сигурна за Шампионата на WTA 04 октомври 2017 | 18:55 - Обновена



Надпреварата с награден фонд 7 милиона долара ще се състои от 22 до 29 октомври в Сингапур.

Остапенко стана седмата тениситка, която си гарантира място в престижното състезание, след Габрине Мугуруса (Испания), Симона Халеп (Румъния), Каролина Плишкова (Чехия), Елина Свитолина (Украйна), Винъс уИляс (САЩ) и Каролине Возняцки (Дания).

Roland Garros champion Jelena Ostapenko has qualified for the #WTAFinals! pic.twitter.com/Gohfw5ngH0 — WTA Finals Singapore (@WTAFinalsSG) October 4, 2017

Roland Garros champion Jelena Ostapenko has qualified for the #WTAFinals! pic.twitter.com/Gohfw5ngH0 — WTA Finals Singapore (@WTAFinalsSG) October 4, 2017

"Много съм щастлива,че за първи път ще играя на Шампионата на WTA. Имах страхотен сезон и се надявам да покажа добър тенис и пред феновете в Сингапур", коментира 20-годишната латвийка. Последното осмо място в момента се държи от Йохана Конта (Великобритания), която беше резерва в турнира през миналата година. Jelena Ostapenko is going to make her @WTAFinalsSG debut! pic.twitter.com/iEC5Q62kNA — WTA (@WTA) October 4, 2017

