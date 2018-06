Снукър Хигинс рано-рано приключи с участието си в Европейския Мастърс 04 октомври 2017 | 17:45 0 0 0 0 0



Вълшебника от Уишоу, който е финалист от “Крусибъл” тази година и шампион в Откритото първенство на Индия този сезон, започна добре с халф-сенчъри брейк от 58, за да спечели по цветовете първия фрейм. Оттам нататък обаче англичанинът пое контрол върху масата и държеше основно опонента си на стола, реализирайки серии от 53, 80 и 92 за крайното 4:1. В два от последните четири фрейма Хигинс изобщо не вкара топка, в третата партия имаше 20 точки на сметката си, а в четвъртата - едва 13.

Higgins out!



Brilliant performance from Davis as takes out the four-time world champ, closing out a 4-1 win with a 92 #888EuroMasters pic.twitter.com/vh9OZPcIGF — World Snooker (@WorldSnooker1) October 4, 2017

Следващият съперник на Марк Дейвис в белгийския град Ломел ще бъде Антъни Макгил или Алфи Бърдън. Ако постигне успех и там, Дейвис ще участва на четвъртфинал на ранкинг турнир за 17-и път в кариерата си и за първи от Откритото първенство на Шотландия миналата година.



Хигинс пък отново отпадна преди четвъртфиналите, като в кампанията до момента, единственият път, когато прескочи осминафиналната фаза, бе в Индия, където грабна и титлата. Той е втората сериозна жертва от членовете на топ 16 в Ломел, след като в първи кръг изхвърча Кайрън Уилсън.

Another big one from the Thunder! @nr147 thrashes Ebdon with his 2nd whitewash this week, sealing a L16 place with a 129 #888EuroMasters pic.twitter.com/DeSmgo0dAw — World Snooker (@WorldSnooker1) October 4, 2017

Междувременно в Европейския Мастърс друг фаворит за титлата Нийл Робъртсън нямаше подобни проблеми и срази с 4:0 Питър Ебдън, като пак бе на много високо ниво по отношение на брейк-билдинг - серии от 57, 61 и 129. Гръмотевицата от Австралия вече има 509 сенчъри брейка в кариерата си, като е на четвърто място по този показател в историята, изоставайки само от Рони О'Съливан с 876, Стивън Хендри със 772 и Джон Хигинс с 668.

Бившият член на топ 16 в световната ранглиста по снукър и полуфиналист от UK Championship 2012 Марк Дейвис напомни за себе си през сезон 2017/18 с първа гръмка победа от доста време насам - 4:1 над Джон Хигинс във втория кръг на Европейския Мастърс в Ломел.Вълшебника от Уишоу, който е финалист от “Крусибъл” тази година и шампион в Откритото първенство на Индия този сезон, започна добре с халф-сенчъри брейк от 58, за да спечели по цветовете първия фрейм. Оттам нататък обаче англичанинът пое контрол върху масата и държеше основно опонента си на стола, реализирайки серии от 53, 80 и 92 за крайното 4:1. В два от последните четири фрейма Хигинс изобщо не вкара топка, в третата партия имаше 20 точки на сметката си, а в четвъртата - едва 13.Следващият съперник на Марк Дейвис в белгийския град Ломел ще бъде Антъни Макгил или Алфи Бърдън. Ако постигне успех и там, Дейвис ще участва на четвъртфинал на ранкинг турнир за 17-и път в кариерата си и за първи от Откритото първенство на Шотландия миналата година.Хигинс пък отново отпадна преди четвъртфиналите, като в кампанията до момента, единственият път, когато прескочи осминафиналната фаза, бе в Индия, където грабна и титлата. Той е втората сериозна жертва от членовете на топ 16 в Ломел, след като в първи кръг изхвърча Кайрън Уилсън.Междувременно в Европейския Мастърс друг фаворит за титлата Нийл Робъртсън нямаше подобни проблеми и срази с 4:0 Питър Ебдън, като пак бе на много високо ниво по отношение на брейк-билдинг - серии от 57, 61 и 129. Гръмотевицата от Австралия вече има 509 сенчъри брейка в кариерата си, като е на четвърто място по този показател в историята, изоставайки само от Рони О'Съливан с 876, Стивън Хендри със 772 и Джон Хигинс с 668.

Още по темата

0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1167

1