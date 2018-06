Джошуа демонстрира страхотна форма преди мача с Кобрата (снимки + видео)

I'm waiting for this fight like I'm getting paid for it @Regranned from @boxingvideoz - 25 days till the Joshua v Pulev fight #anthonyjoshua #joshuapulev #ajbxng #boxingnews #boxinglife #kubratpulev - #regrann

A post shared by Pelumi Fatunsin (@peluminate) on Oct 3, 2017 at 4:05am PDT