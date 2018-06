Още една националка подписа с шампиона на Румъния ЦС Волей Алба-Блаж. От ръководството на клуба обявиха трансфера на посрещачката Славина Колева, която е последното попълнение на тима. Припомняме ви, че разпределителката Петя Баракова сключи договор с първенеца през юли.

Волейболистката пристигна в Блаж този уикенд и от понеделник се присъедини към съотборничките си. "Пожелаваме много успех на Славина през този сезон - както в първенството, така и в двубоите от Шампионската лига", написаха на Фейсбук страницата си от румънския гранд.

30-годишната волейболистка се е изявявала в различни български и чуждестранни отбори - последно бе част от словенския вицешампион Калцит (Любляна), където прекара два сезона.

BGvolleyball.com

Season's over for Izquierdo due to injury, Romanian champions Alba hire Bulgarian player instead https://t.co/a3qEdTeoa9 #volleytransfers pic.twitter.com/FxeqDap7Lm