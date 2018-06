Ивендър Холифийлд: Джошуа е по-завършен боксьор от Пулев

Боксовата легенда Ивендър Холифийлд коментира битката между Антъни Джошуа и Кубрат Пулев на 28 октомври. Британецът ще защитава поясите си от IBF, IBO и WBA, а Холифийлд го определи като фаворит.

„Мисля, че Джошуа има преимущество“, започна Холифийлд и добави: „Защото той е по-завършен като боец. Но всичко зависи как ще се развие двубоят помежду им. Един боксьор е толкова добър, колкото и последната му битка“.

Tick Tick Boom @anthonyfjoshua vs. @KubratPulev 10/28 LIVE on Showtime. #JoshuaPulev pic.twitter.com/VGdK7stsUB

„Антъни бе съборен от Кличко, бе ранен, но се върна в мача и показа сърце. Не се научаваш как да станеш, докато не бъдеш повален, а докато не бъдеш съборен, мислиш, че това не може да ти се случи“, завърши Холифийлд.

. @holyfield WANTS A REAL DEAL BETWEEN @BronzeBomber AND @anthonyfjoshua #WBC55 CONVENTION



https://t.co/LTv4KbHkQI vía @wbcboxing pic.twitter.com/4BrkUhVp3f