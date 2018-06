Флойд: Можеше да приключа мача с Конър още в I рунд, но не го направих! Защо ли?

Непобеденият на професионалния боксов ринг Флойд Мейуедър разкри неподозирани подробности от битката си с ММА звездата Конър Макгрегър.

Ирландецът стана поредният победен от американеца, а мнозина го похвалиха, че е издържал 10 рунда. Оказва се, че 40-годишният Мейуедър е пожалил съперника си (29 г.) и по думите му го е предпазил от тежки мозъчни травми.

"Можеше да приключа мача още в първия рунд, но не го направих. Защо ли? Защото хората щяха да кажат, че всичко е нагласено. На ринга усетих, че съперникът ми не е от моята класа и използвах едва половината от ударите си. Конър е млад, има още битки пред себе си и не исках да приключвам кариерата му", коментира Мейуедър.

Разкритията му бързо предизвикаха съмнения, че мачът е бил нагласен, а направеното от двамата на ринга - чист театър.

Преди срещата двамата си размениха сериозни закани, с което още повече повишиха интереса към Битката на века, генерирала над 1 милиард евро приходи.

