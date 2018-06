Тенис Григор Димитров подчини Дел Потро в решителните мигове в Пекин (видео + галерия) 04 октомври 2017 | 16:43 - Обновена 0 0 0 13 67

Start fast, finish faster. @GrigorDimitrov powers into the #ChinaOpen QFs with an impressive 7-6(6) 7-5 win over Juan Martin del Potro. pic.twitter.com/z4vh1qj2HN — China Open (@ChinaOpen) October 4, 2017

След като срази аржентинеца в Синсинати в края на август (по пътя към първата си “Мастърс” титла), сега Димитров отново успя да заложи на правилния тактически подход срещу един от най-неудобните си съперници в кариерата (5:2 победи за Кулата от Тиндил). Първоначално хасковлията търсеше бекхенда на съперника от начален удар, но тъй като грешките му и от подаване, и от основната линия, бяха доста в първия сет, то Дел Потро пое инициативата с ранен пробив. Впоследствие обаче Григор върна брейка и за разлика от съперника си, не позволи нервното напрежение да се отрази негативно на представянето му на корта - както аржентинецът направи в тайбрека в първия сет и след седмия гейм във втория.

EM FRENTE!

Grigor #Dimitrov despacha Del Potro pela 2a vez em 7 jogos e avança às quartas de final no #ATP 500 de Pequim #Beijing pic.twitter.com/xIlRjXqFvC — TENNIS INFO (@tennisinfobr) October 4, 2017

Дел Потро водеше комфортно с 5:2, но сам стана архитект на своето пропадане, след като с четири грешки от форхенд позволи на Григор да върне пробива. Впоследствие българинът усети, че инициативата вече е в неговите ръце, за да се възползва по най-добрия начин, сменяйки и тактически подбора на ударите си - вече не само сервисът бе насочен към форхенда на Дел Потро, но и бекхенд-слайсите от основната линия по време на дългите разигравания.

.@GrigorDimitrov accede ai quarti del @ChinaOpen conquistando il match contro del Potro per 7-6(6) 7-5! #tennis #ATP pic.twitter.com/ald4eeWmQF — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) October 4, 2017

Друг позитивен аспект от участието на Григор в Пекин до момента е психологическата му устойчивост, както и силния характер в решителните мигове - така беше и срещу Дамир Джумхур, и срещу Дел Потро. Той има да защитава 300 точки (с успеха той си осигури 85 135 долара и 90 точки за световната ранглиста, така че му остават още 210) от турнира, защото игра и загуби финала от Анди Мъри миналата година, като ако успее и сега да стигне до битка за трофея, ще запази осмото място в световната ранглиста.



Първи сет



Двамата излязоха на корта под аплодисментите на публиката и атрактивно светлинно шоу, което организаторите подготвят преди всеки сблъсък на централния корт.

Lock the door, close the curtains, fire up the



It's @delpotrojuan v @GrigorDimitrov https://t.co/kRsZ9udpkC#ChinaOpen pic.twitter.com/HyReBM3t3V — Tennis TV (@TennisTV) October 4, 2017

Григор Димитров отново започна с колебливо подаване и реално не разчиташе на първия си сервис, като очаквано целеше бекхенда на аржентинеца. Грешки на форхенд от основната линия обаче доведоха до възможност за пробив за Кулата от Тандил, която бе отразена с контра-офанзивен бекхенд, предизвикал Дел Потро да намери мрежата. Същият удар послужи на хасковлията да спаси и втория брейк-бол, но после дойде още един шанс за пробив, при който Димитров направи двойна грешка - 0:1.

Great start for Juan Martin del Potro against Grigor Dimitrov on Diamond Court, leads 2-0 #ChinaOpen pic.twitter.com/f3HJdeZ2FN — China Open (@ChinaOpen) October 4, 2017

Дел Потро затвърди на нула, вкарвайки първото си подаване и контролирайки кратките разигравания с форхенд от средата на основната линия. Хасковлията направи ас и още три качествени първи подавания, с които се справи със задачата да спаси нов брейк-пойнт и в крайна сметка да спечели третия гейм - 1:2. За наше съжаление, аржентинецът продължаваше да бъде бърз и ефективен на свой сервис и отново си върна предимството.



За първи път в петия гейм Григор се противопостави на съперника си при посрещане и стигна до крехък аванс от 15-30, след като по много прецизен начин провеждаше разиграванията по диагонала с бекхенд-слайс. Нов офанзивен удар с обратната страна на ракетата провокира 11-а грешка (предизвикани и непредизвикани) на Дел Потро, а форхенд в аут на аржентинеца изравни статуквото в мача - 3:3 с по един пробив! Димитров затвърди успешно брейка и за първи път в двубоя поведе в резултата, поемайки и инициативата, като все по-често печелеше дългите разигравания.

It's nip and tuck, very tight out there. 5-5 on serve in the first and neither Del Potro nor Dimitrov look like cracking... #ChinaOpen pic.twitter.com/JkfnweFFlN — China Open (@ChinaOpen) October 4, 2017

В началото на осмия гейм процентът на първи сервис на Дел Потро вече бе значително по-нисък от този на Григор (44 срещу 56), като той направи и първата си двойна грешка, но с известна доза късмет в две разигравания все пак стигна до равенството - 4:4. Хасковлията обаче не демонстрираше и нищожна доза нервност, с каквато започна мача, като спечели подаването си на нула и постави съперника в ситуация да сервира за оставане в сета.



Григор пак демонстрира неточности при подаването си в 11-ия гейм при 5:5, но направи няколко впечатляващи престрелки от форхенд, като дори надиграваше съперника по този компонент. Само че нелепите грешки от бекхенд-слайс доведоха гейма до дюс, като грешки на Дел Потро дадоха аванс на българина - 6:5 и видими изблици на нерви от страна на Кулата от Тандил. Ретурите на Григор се получаваха, но въпреки това Дел Потро (не без известна доза късмет) вкара сета в тайбрек. "Дългият гейм" започна с бърза размяна на мини-пробиви, като отново направи впечатление очевидна грешка на лайнсмените. В едно от най-красивите разигравания в мача при 2-1 за Дел Потро той намери линията с мощен форхенд по обратния диагонал, като дори добрата защита на Григор не го спаси от ново изоставане.

@GrigorDimitrov @ChinaOpen #TeamDimi pic.twitter.com/9RcfrpP6ty — Hagen Trapp (@hagentrapp) October 4, 2017

За пореден път офанзивен бекехнд по правата на българина се оказа печеливо отиграване и мини-пробивът отново бе върнат набързо за 3:3. Равенството се запази до заключителните мигове на тайбрека, като Григор се справи успешно със защитата на първия сет-бол, а после на свой ред стигна до такъв при 7-6. Четвъртата двойна грешка на Дел Потро осигури успеха в първия сет на хасковлията - 7:6(6) за час и 12 минути.

First blood @GrigorDimitrov. A tiebreak like the set before it goes down to the wire, and it's Dimitrov who edges it. 7-6(6). #ChinaOpen pic.twitter.com/diO7NwQkr5 — China Open (@ChinaOpen) October 4, 2017

Втори сет



Сравнително бързо Дел Потро взе своя първи сервис-гейм, а пък Григор изглеждаше, че ще направи същото, но при 40-0 в своя полза сътвори две поредни двойни грешки. Все пак, без излишни драми българинът възстанови равенството в резултата - 1:1. Димитров се противопоставяше отлично на съперника си в третия гейм и стигна заслужено до 30-30, само че отново мрежата "намигна" на Дел Потро и му помогна да стигне до предимство. Технична спусната топка на Григор извика аржентинеца на мрежата и оттам хасковлията се възползва, за да постави още напрежение върху плещите му. Във втория дюс обаче Кулата от Тандил все пак удържа и поведе отново, макар и изразходвайки повече от желаното физически сили.

Del Potro holding on. Dimitrov pushing hard for the break but the big man keeping him at bay... for now. #ChinaOpen pic.twitter.com/sjDc02Te9r — China Open (@ChinaOpen) October 4, 2017

Григор не проведе безметежно своя втори за сета сервис-гейм, но въпреки това по убедителен начин удържа подаването си и съответно отново продължи надлъгването в частта - 2:2. Димитров първи показа по-значителни колебания на свое подаване, а изненадващо добрата игра на мрежата на Дел Потро му осигури два шанса за пробив при 15-40. Григор отново обаче се оказа тактически подготвен и почерпи позитиви от смяната на сервиса си, който вече насочваше към форхенда на съперника и това му помогна да стигне до дюс. Слаб апроуч, насочен към бекхенд-страната на аржентинеца, провокира страхотен минаващ удар и съответно трета възможност за пробив, от която вече Дел Потро се възползва - 2:4.

That's the break! Just as it looks like Dimitrov is on the up, Del Potro unleashes the fearhand and breaks for 4-2. #ChinaOpen pic.twitter.com/CG33njbRle — China Open (@ChinaOpen) October 4, 2017

Мощните форхенди, които този път биваха успешно пласирани в дъното на корта, помогнаха на шампиона от US Open 2008 да наложи волята си и при затвърждаването на брейка, а и първият му сервис вършеше повече работа - 2:5. Димитров изглеждаше сякаш се чуди дали си заслужава да хаби усилия в опит за връщане на пробива на този късен етап или просто да доиграе сета, съсредоточавайки енергията си в решителната трета част. Във втория дюс Григор сервира отлично и все пак намали на 3:5, a пък Дел Потро собственоръчно се закопа в най-важния момент, правейки цели четири непредизвикани грешки от форхенд, чрез които хасковлията върна паритета в пробивите - 4:5.

Break! With Delpo serving for the set Dimitrov steps in and boom, brings it back on serve. 4-5. #ChinaOpen pic.twitter.com/hwmW9sWBp2 — China Open (@ChinaOpen) October 4, 2017

Григор с охота пое контрола върху събитията, който му бе връчен, като по безкомпромисен начин възстанови равенството за 5:5. Aржентинецът изглеждаше безкрайно разколебан и продължи да бъде архитект на собственото си пропадане - нови три непредизвикани грешки и пробив на нула в полза на хасковлията за 6:5! Димитров показа шампионски дух и спокойствие и без да допусне да загуби дори точка си осигури убедително победата още във втория сет - 7:6(6), 7:5 за 2 часа и 2 минути!

