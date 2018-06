Тенис Кирьос е четвъртфиналист в Пекин 04 октомври 2017 | 13:24 - Обновена 0 0 0 1 0

Never change, @NickKyrgios...#ChinaOpen pic.twitter.com/LSrbcw2cru — Tennis TV (@TennisTV) October 4, 2017

Кирьос наниза 11 аса и се възползва от всичките си четири възможности за пробив след първия сет. Ако спечели срещу Дарсес, както се очаква, австралиецът ще участва за пети път през сезона на полуфинал в турнир на АТР.



Победата бе под номер 29 за Кирьос за 2017-а, като той има и 14 поражения - той игра първия си финал в “Мастърс” в Синсинати в края на август, където загуби битката за титлата срещу Григор Димитров.

Словенецът Аляж Бедене, който се състезава за Великобритания, загуби след отказване поради контузия срещата си с Роберто Баутиста-Агут - 0:6, 0:4.

BOOOOOM @NickKyrgios finishes Mischa Zverev off in style!#ChinaOpen pic.twitter.com/tSUAMYz02m — Tennis TV (@TennisTV) October 4, 2017

Испанецът е 13-и в класацията на АТР и е пети поставен в Пекин, като следващият му опонент на четвъртфиналите ще бъде Григор Димитров или Хуан Мартин дел Потро. Австралийската тенис звезда Ник Кирьос се класира на четвъртфиналите на турнира от сериите АТР500 в Пекин, след като елиминира драматично Миша Зверев 3:6, 6:2, 6:2 за 82 минути. Поставеният под номер 8 в основната схема (19-и в световната ранглиста) ще се изправи в следващата фаза срещу квалификанта Стив Дарсес, който отстрани в два сета с 6:3, 6:4 сърбина Душан Лайович.Кирьос наниза 11 аса и се възползва от всичките си четири възможности за пробив след първия сет. Ако спечели срещу Дарсес, както се очаква, австралиецът ще участва за пети път през сезона на полуфинал в турнир на АТР.Победата бе под номер 29 за Кирьос за 2017-а, като той има и 14 поражения - той игра първия си финал в “Мастърс” в Синсинати в края на август, където загуби битката за титлата срещу Григор Димитров.Словенецът Аляж Бедене, който се състезава за Великобритания, загуби след отказване поради контузия срещата си с Роберто Баутиста-Агут - 0:6, 0:4.Испанецът е 13-и в класацията на АТР и е пети поставен в Пекин, като следващият му опонент на четвъртфиналите ще бъде Григор Димитров или Хуан Мартин дел Потро.

Още по темата

0 0 0 1 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1873

1