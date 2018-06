Авто Мания Ford обяви новата си стратегия, намалява разходите си с $14 млрд. 04 октомври 2017 | 17:45 - Обновена 0 0 0 0 0 Изпълнителният директор на Ford Motor Co Джим Хакет обяви новата, петгодишна стратегия на компанията, която оглави през май тази година, като в ядрото стои електрическото начало и тежкотоварната техника, измествайки фокуса от седаните и дизеловите двигатели. Повечето от подготвяните модели, които да отразят новата посока обаче няма да видят бял свят преди 2019-а и 2020-а година, допълват от американската автомобилна компания. За следващите пет години Ford обещава 13 нови електрически или хибридни превозни средства. Ford все пак ще предлага част от моделите си и с дизелов двигател до края на 2030-а – годината, в която се очаква много европейски правителства да наложат забрана за използването на дизелови автомобили. Като основна цел Ford обявиха 8% ръст на производителността за петгодишния период, а финансовите си прогнози за 2018-а ще публикуват през януари. Ford says it plans to cut $14 billion in costs and eliminate unprofitable models as it prepares for the future https://t.co/vb8APe6o9c pic.twitter.com/DeExEj1xev — CNN (@CNN) 3 October 2017 Компанията ще насърчава всякакви идеи за партньорство с технологични компании, с които да поделят разходите си и произхождащите рискове от същността на проучванията, допълни Хакет на продължила над два часа презентация в Детройт. Като потенциални партньори Ford излъчи компанията Lyft за разработките около безпилотни автомобили, индийския автомобилен производител Mahindra и китайския електрически производител Zotye. Именно Китай е страната с най-голям процент на електрически автомобили на пътя, но западните компании могат да разширят бизнеса си там само ако си сътрудничат с родна компания според изискванията на икономиката им. Само след тази презентация акциите на Ford се повишиха с 2.1%. До 2019 година компанията планира да снабди всичките си модели в САЩ с интернет връзка, а на следващата година – моделите си в целия свят. От прогнозите за намаление на разходите с 14 млрд. долара, 10 млрд. от тях ще бъдат от материали, а останалите 4 млрд. – от намалените инженерни разходи. Един от начините за намаление на разходите ще бъде по-малкото количество вариации за един модел. Към момента Ford Fusion може да бъде поръчван в 35 000 комбинации от цветове, тапицерия и опции за задвижване. За сравнение бъдещите модели ще бъдат продавани в 96 комбинации.

