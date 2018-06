Европейски футбол Руски инженери смаяха света с хрумване за Мондиал 2018 04 октомври 2017 | 10:26 0 0 0 1 33



Изглежда обаче, че това не е притеснило руснаците, защото те изненадаха света с интересно хрумване. Само за Мондиала се издигат две допълните трибуни, които обаче се намират извън стадиона. Точно така - извън стадиона! Те са разположение зад двете врати и е осигурен изглед към терена. Двете временни трибуните са общо за 18 000 души, което увеличава капацитета на спортното съоръжение до 45 000. Gdy na Twoim stadionie brakuje 35 000 miejsc wymaganych do zorganizowania meczów Mistrzostw wiata.. Witamy w Rosji. Ekaterinburg Arena.



От ФИФА са одобрили проекта. На този стадион ще се изиграят четири срещи от турнира.



Очаква се след края на първенството те да бъдат премахнати и стадионът на местния Урал да придобие предишния си вид.

