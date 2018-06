Лека атлетика Над 700 чужденци на Wizz Air София Маратон, двама с шанс за супербонусите 04 октомври 2017 | 08:39 - Обновена 0 0 0 0 0



И тази есен Маратон София е част от инициатива „София – Европейска столица на спорта“, а вече има и много силен партньор. Точно на 11-ата си годишнина откакто стъпи в България, авиокомпания Wizz Air подписа договор за спонсорство на едно от емблематичните спортни събития на българската столица, което вече носи неговото име. Превозвачът обяви, че ще даде по един еднократен ваучер на стойност 20 евро, който може да се използва в рамките на година за закупуване на самолетен билет до желана дестинация. Бонусите са предвидени за стартиращите в основните дисциплини: класически маратон 42.195 км, полумаратон 21 км и 10.5 км, докато за масовия или тъй наречен „младежки старт“ на 3 км наред с призовете за най-бързите, са осигурени и награди от традиционната томбола.



Отново с важни благотворителни каузи



„Софийският маратон направи много важна крачка към своето още по-добро и престижно бъдеще. Партньорството с Wizz Air със сигурност ще ни даде нови хоризонти да надграждаме – както за популяризирането на проявата, така и за осигуряване на повече възможности за участие на атлети от страната и от чужбина, които да повишат нивото на състезанието,“ смята Анатоли Илиев, основен организатор на маратона през годините и в момента орг. секретар на София – Европейска столица на спорта. „Всяка година маратонът фокусира огромен медиен и обществен интерес, с него са свързани значими благотворителни и социални каузи. Само за миналата година подобни благотворителни инициативи събраха покрай Маратон София близо 50 000 лв. Ето защо съм уверен, че с общи усилия можем да направим нещо наистина полезно за доброто бъдеще на Маратон София,“ казва още Илиев.



Тази година бензиностанции ЕКО отново събират средства за децата болни от аутизъм, като всеки пробяган от техни служители километър се умножава в лева. Друга благотворителна кауза на организацията „Running 4 those who can’t“ набира средства за закупуване на специализирани столове за децата, които не могат да бягат.



Двама с шанс за супербонусите от по 20 000 лв. във веригата български маратони



Интересът към WIZZ AIR София Маратон се подсилва тази година и от факта, че двама са с шанс да спечелят супербонусите от по 20 000 лв. във веригата от маратонски бягания в България. За втора поредна година мотото „Бягането като начин на живот“ обединява три големи спортни събития. След Стара Загора на 2 април и Варна на 7 май, сега финалът на веригата пак ще бъде в столицата с WIZZ AIR София Маратон 2017. Организаторите отново осигуряват атрактивен награден фонд за поредицата от маратони. Особено впечатляващ е допълнителният бонус от 20 000 лв. при мъжете и при жените, предвиден пак за общо най-добро представяне в трите маратона в една година чрез класиране по специална точкова система. За всеки старт се дават по 10 т. за първо място, 7 за второ и 5 за трето, като за спечелване на големия бонус се изискват минимум 25 т.



През тази година мароканецът Абделади Тиар вече спечели две поредни победи като през април триумфира в Стара Загора и през май във Варна Така 36-годишният атлет се нуждае да завърши в тройката на WIZZ AIR София Маратон 2017, за да си осигури супербонуса от 20 000 лв., предоставян за най-добрия в трите бягания. И при жените една атлетка си запази шанса да грабне голямата награда. Бронзовата от Стара Загора Рут Матебо от Кения бе най-бърза във Варна и така се нуждае от задължителна победа сега в София за да си осигури джакпота.



И двамата вече са потвърдили участие, което ще направи надпреварата още по-интригуваща и класна. За това ще спомогне стартирането на елитни 30 бегачи, специално поканени от организаторите.



Откриването на WIZZ AIR София Маратон 2017 е на 15 октомври, от 9.30 ч., пред Националния стадион „Васил Левски”. В 9.40 ч. ще бъде дадено началото на масовия старт, в 10.00 ч. ще потеглят участниците в класическия маратон и след това през 10 минути ще стартират записаните в останалите дисциплини.



Трасе сред зеленина и покрай паркове



Трасето минава по едни от най-красивите и зелени улици и булеварди на столицата. То е лицензирано от ИААФ и притежава сертификат за Категория А, което означава, че на него може да се покриват нормативи за световни първенства и олимпиади. Очаква се участниците в бяганията да бъдат приветствани от много столичани и гости на столицата. Дистанциите отново са четири. Стартиралите на 42.195 км правят четири обиколки, записаните на полумаратон – две, а бягащите 10.5 км – една обиколка. Избралите масовия старт на 3000 м ще пробягат малка обиколка преминаваща от двете страни на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ до НДК и обратно с финал в Княжеската градина до монумента на Съветската армия. Контролното време на 42.195 км е 5:30 ч.



Организатори на Маратон София са Фондация „София – Европейска столица на спорта“, Столична Община, Министерството на младежта и спорта, БОК, БФЛА.



Награден фонд от 60 000 лв, по 8 000 лв. за шампионите



Общият награден фонд и тази година е впечатляващ – над 60 000 лв. Победителите при мъже и при жените в класическия маратон ще получат по 8000 лв., подгласниците им по 4000 лв. и т. н. до 10-о място – 400 лв. Наред с това ще бъде разиграна томбола с 20 награди сред всички завършили масовото бягане на 3 км. За доброто настроение са предвидени много други призове, викторини и забавления. Отново специална „Арка на победителя“ ще бъде изградена в зоната на старт/финала, пред нея участниците и зрителите ще могат да се снимат за спомен и да си правят селфита със спортните звезди. Парични награди ще има и за всички призьори до 6-о място на 21 км и на 10.5 км. Всеки стартирал ще получи рекламна тениска, а успешно завършилите основните дистанции ще бъдат отличени с медал за участие като спомен от събитието.



Софийският маратон се осъществява и с любезното съдействие на VIVACOM, Софийска вода, ACICS, минерална вода Банкя, HerbaLife, Стройрент и др. За поредна година състезанието ще се предава на живо по БНТ HD. Можете да се включите и като доброволец в организацията като се запишете на e-mail: info@maratonsofia.com



Много статистика, карта с трасетата, подробна информация, начини на регистрации и получаване на номера, както и снимки от предишните издания ще намерите в официалния сайт на маратона:

