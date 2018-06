Волейбол Трудна, но сладка победа за Марица на старта на Купа Пловдив (видео + снимки) 04 октомври 2017 | 08:33 - Обновена 0 0 0 0 0



Въпреки цели осем точки от Кремена Каменова в първия гейм Марица успя да поддържа равновесието само до първото техническо прекъсване. С по-добра защита и по-резултатно нападение Динамо наложи превес и спечели частта с убедителното 25:17. Във втория гейм се разигра разпределителката Кристина Чешляр, а Десислава Николова бе неудържима в атака. Отлично се включи от ъгъла и Симона Димитрова с перфектен принос за крайното 25:15.

What @IvanPetkov30 and @desivolley said after #Maritza's #PlovdivCup victory over @CSDinamo [audio]:https://t.co/qmWCczCvJE#volleyball pic.twitter.com/2tB25mwaRH — Maritza Plovdiv VC (@volleymaritza) October 4, 2017

Превъзходната игра на румънската разпределителка Бианка Пашка и многото брак в играта на Жълто-сините в третия гейм отново наклониха везните в полза на Динамо – 25:16. Виктория Григорова беше безпогрешна с атаката през центъра в четвъртия гейм. Чудесно и пригласяше диагоналът Симона Димитрова, а Нася Димитрова стегна блокадата. Марица наложи надмощие и изравни резултата след 25:16. Румънките влязоха в тайбрека с повече хладнокръвие и бързо натрупаха аванс. Навременно прекъсване, поискано от Иван Петков, върна концентрацията на пловдивчанки и те успяха да изравнят. Нещата продължиха равностойно до 11:10 , след което вдъхновените от неспирната подкрепа на феновете домакини щурмуваха победата с пет поредни точки за 15:11.



Топреализатор на мача стана Кремена Каменова с 21 точки, следвана от Симона Димитрова и четворката на Динамо Аделина Унгуряну с по 16.



В другия мач от вторник гръцкият Олимпиакос (Пирея) надигра румънския КСМ Букурещ (Букурещ) с 3:1 (30:28, 20:25, 25:21, 25:14).



КСМ започна по-добре мача и поведе в резултата със солидна преднина. Постепенно Олимпиакос успя да изравни, да вкара гейма в добавено време и дори да спечели с драматично 30:28. Във втората част румънките подобриха играта си на блокада и я взеха с комфортното 25:20. В следващите два гейма гръцкият тим пое контрол на терена и след 25:21 и 25:14 спечели мача с 3:1.



Топреализатор стана германският диагонал на Олимпиакос Заскиа Хипе с 20 точки. Най-резултатна за КСМ Букурещ бе украинката Ирина Трушкина с 16 точки.

ПОБЕДА!#PlovdivCup #Volleyball#Maritza v @CSDinamo 3-2 (17-25, 25-15, 16-25, 25-16, 15-11)

