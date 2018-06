Tesla със сериозно изоставане в сроковете за доставка на Model 3

Tesla далеч не влезе в септемврийските си срокове за доставка на най-новия си и евтин Model 3, като за причина изтъкна затруднения в производствения процес. Компанията, водена от милиардера Илон Мъск, произведе едва 260 броя седана за трите месеца – юли, август и септември - като целта бе далеч по-внушителна – 1 500.

Първите 30 броя бяха готови в края на юли, а Мъск обеща нови 100 броя от Model 3 до края на август, а след още един месец - 1 500. Освен служителите на Tesla, с приоритет бяха клиентите, които вече са се сдобили с Model S и/или Model X.

По-дългото време от очакваното за активиране на редица подсистеми при производствения процес обаче забавило темпото на компанията. Tesla побърза да успокои, че няма никакви фундаментални проблеми с Model 3, както и с подробностите около доставката.

Handover party for first 30 customer Model 3's on the 28th! Production grows exponentially, so Aug should be 100 cars and Sept above 1500.