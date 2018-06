Снукър Една изненада на старта на Европейския Мастърс 03 октомври 2017 | 16:14 - Обновена 0 0 0 0 0

The first major shock of the @888sport European Masters is delivered by @ggreene910, who takes out Kyren Wilson 4-3 in Rnd1! #888EuroMasters pic.twitter.com/QEW3fz7VwW — World Snooker (@WorldSnooker1) October 2, 2017

Краткият формат 4 от 7 фрейма не се оказа особено любим за Уилсън, който стигна осминафиналите в Рига Мастърс и “Пол Хънтър Класик”, а отпадна и още в квалификациите на Indian Open. В World Open мачовете бяха в по-дълъг формат и Уилсън стигна финала, като бе убедителен и в пресявките за Международния шампионат, където спечели с 6:2 над Рис Кларк. Той е 15-и в световната ранглиста, но четвърти в едногодишната класация на World Snooker, така че отпадането му определено може да се сметне за изненада.

After an awesome start to his season, @markwil147 gets off to a strong start here in Belgium - he's beaten Yan Bingtao 4-1 #888EuroMasters pic.twitter.com/bViYplekra — World Snooker (@WorldSnooker1) October 3, 2017

Подобни проблеми нямаха други от големите имена в Ломел - Нийл Робъртсън срази с 4:0 Сонман Фън, Джон Хигинс също не даде фрейм на Александър Урзенбахер, Марк Уилямс спечели с 4:1 срещу Ян Бинтао, а Стюърт Бингам елиминира Мичел Ман с 4:2.



