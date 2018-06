Зимни спортове За втори път името на Малкин на Купа "Стенли" е гравирано грешно? 03 октомври 2017 | 11:10 0 0 0 0 2

Did the NHL inexplicably engrave Evgeni Malkin's name wrong two years in a row? MORE @ https://t.co/ahNQztmLvv pic.twitter.com/9NwAihgVXO — BarDown (@BarDown) October 3, 2017

Разбира се, снимката с името Fvgeni Malkin беше разпространена моментално в социалните мрежи и шегите не закъсняха, но от Питсбърг реагираха с кадър от различен ъгъл, където е видно, че името е изписано правилно. "Гравировката се прави ръчно и поради тази причина не всяка буква прилича на останалите", поясниха Пингвините в туитър.

2016 Pittsburgh #Penguins get their names engraved on the Stanley Cup, unfortunately there was a typo.



Our post: https://t.co/shs70BiNzf pic.twitter.com/wqahwX3FbI — Chris Creamer (@sportslogosnet) October 26, 2016

Авторите от Bardown обаче обърнаха внимание и на миналогодишната купа, където отново името на Евгени Малкин е написано грешно. И то по аналогичен начин.

PSA: All the #Pens names are spelled correctly on the Cup. It is engraved by hand and some carvings just aren't as prominent as others. pic.twitter.com/vgRoRLIDmP — Pittsburgh Penguins (@penguins) October 26, 2016

