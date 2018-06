Тенис Шарапова срази Макарова в Пекин, отново среща Халеп 03 октомври 2017 | 11:04 0 0 0 0 0

.@MariaSharapova triumphs 6-4, 4-6, 6-1 past Makarova in all- clash!



Advances to @ChinaOpen Third round pic.twitter.com/EfJwAhnPhh — WTA (@WTA) October 3, 2017

Първият сет се разви потресаващо за сервиращите и бяха реализирани цели седем брейка, като Шарапова надделя с 4:3 в това отношение, възползвайки се още от първия си сет-бол. Във втория тя бе пробита два пъти, а в третия не допусна неточности при своето подаване и осъществи два пробива, за да приключи мача по категоричен начин. 104-ата в света наниза и 8 аса срещу само 1 на Макарова, която бе по-неефективна на сервис: 62% - 54% за Шарапова при първо подаване и 45% - 38% при второ.

.@MariaSharapova provides a wall of defense #ChinaOpen pic.twitter.com/TWDHZugbOA — WTA (@WTA) October 3, 2017

