Визови проблеми спират Галатасарай за Купа Пловдив

Галатасарай (Истанбул) няма да вземе участие в международния волейболен турнир за Купа Пловдив 2017. Турският вицешампион информира домакините от Марица (Пловдив), че се оттегля от надпреварата, след като не е успял да уреди визи за някои ключови свои състезателки, взели участие в Световното първенство до 23 години и в Европейското първенство за жени.

Наложи се организаторите да реагират бързо и спешно да актуализират програмата на турнира, който ще се проведе от утре, 3 октомври, до събота, 7 октомври, в пловдивската зала Колодрума с участието на общо пет отбора:

03.10.2017, 15:30 б.в.: Олимпиакос - КСМ Букурещ

03.10.2017, 18:00 б.в.: Откриване; Марица - Динамо

04.10.2017, 15:30 б.в.: Динамо - Олимпиакос

04.10.2017, 18:00 б.в.: Марица - Бурса ББ

05.10.2017, 15:30 б.в.: Динамо - Бурса ББ

05.10.2017, 18:00 б.в.: Марица - КСМ Букурещ

06.10.2017, 15:30 б.в.: КСМ Букурещ - Динамо

06.10.2017, 18:00 б.в.: Олимпиакос - Бурса ББ

07.10.2017, 15:30 б.в.: Бурса ББ - КСМ Букурещ

07.10.2017, 18:00 б.в.: Марица - Олимпиакос; Закриване

Официални хаштагове за социалните мрежи: #КупаПловдив и #PlovdivCup

