Тенис Григор Димитров запази позиции в световната ранглиста 02 октомври 2017 | 09:10



“Това е като награда, която получаваш в края на годината. Никога досега не съм го постигал и значи много за мен. За всеки играя да има възможността да се състезава на тази арена в края на ноември би било специално. Има обаче още турнири и всичко може да се случи. Сигурно е, че ще дам най-доброто от себе си”, заяви той.

Миналия сезон Григор Димитров достигна до финала в Пекин, но отстъпи на Анди Мъри в битката за трофея. Именно в китайската столица ще бъде първият турнир на първата ни ракета след разочароващото му участие в US Open, където отпадна още във втори кръг от руския тийнейджър Андрей Рубльов.



Промени в топ 10 няма. №1 остава Рафаел Надал с 9465 точки, следван от Роджър Федерер със 7505, Анди Мъри с 6790, Александър Зверев с 4310, Марин Чилич с 4155, Новак Джокович с 4125, Доминик Тийм с 3925, Григор Димитров с 3575, Стан Вавринка с 3540 и Пабло Кареньо Буста с 2855 точки.



От другите българи Александър Лазов се смъкна с две места до №365, Димитър Кузманов падна отстъпи с 3 позиции до №450, а Александър Лазаров се срина с цели 113 места до №705.



Челните десетки на световните ранглисти на АТР и българите в тях:

1. (1) Рафаел Надал (Испания) 9465 точки

2. (2) Роджър Федерер (Швейцария) 7505 точки

3. (3) Анди Мъри (Великобритания) 6790 точки

4. (4) Александър Зверев (Германия) 4310 точки

5. (5) Марин Чилич (Хърватия) 4155 точки

6. (6) Новак Джокович (Сърбия) 4125 точки

7. (7) Доминик Тийм (Австрия) 3925 точки

8. (8) Григор Димитров (България) 3575 точки

9. (9) Стан Вавринка (Швейцария) 3540 точки

10. (10) Пабло Кареньо Буста (Испания) 2855 точки

българите:

365. (363) Александър Лазов 118точки

450. (447) Димитър Кузманов 88 точки

705. (592) Александър Лазаров 32 точки

973. (978) Габриел Донев 12 точки

1245.(1243) Васко Младенов 5 точки

1496.(1499) Мартин Димитров 2 точки

1639.(1633) Александър Донски 2 точки

1669.(1666) Тед Бачев 1 точка

1669.(1666) Тихомир Грозданов 1 точка

1669.(1666) Златан Палазов 1 точка

1772.(1768) Калоян Димитров 1 точка



двойки:

1. (1) Хенри Континен (Финландия) 8750 точки

2. (2) Джон Пиърс (Австралия) 8750 точки

3. (3) Марсело Мело (Бразилия) 7790 точки

4. (4) Лукаш Кубот (Полша) 7500 точки

5. (5) Никола Маю (Франция) 5995 точки

6. (6) Боб Брайън (САЩ) 5340 точки

6. (6) Майк Брайън (САЩ) 5340 точки

8. (8) Пиер-Юг Ербер (Франция) 5055 точки

9. (9) Хория Текау 4530 точки

10. (10) Жан-Жулиен Рожер 4530 точки

българите:

233. (234) Григор Димитров 270 точки

372. (375) Лазов 152 точки

504. (510) Кузманов 101 точки

993. (997) Младенов 31 точки

1083.(1087) Лазаров 24 точки

1481.(1494) Радослав Шандаров 6 точки

