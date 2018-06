Гаджето на Гришо пръска сексапил в моряшка униформа

Седем години след триумфа им в Dancing with the Stars Никол Шерцингер засне палава фотосесия с партньора си от шоуто Дерек Хю. Гаджето на Григор Димитров позира пред обектива с блузка и панталон в моряшки стил, като акцентът пада върху голямото деколте и прелестите на американската певица.За моменча обаче няма официална информация дали американската певица се завръща в танцовото риалити. Нейната програма и сега е много натоварена покрай ролята й на съдия в британския вариант на X Factor.Зрителите на Danncing with the Stars вече пожелаха да видят отново Дерек Хю на паркета. Професионалният танцьор е голям чаровник и е любимец на публиката, особено на дамската й част. Преди четири години той изживя кратък любовен романс с актрисата с български корени Нина Добрев, а още по-рано се носеха слухове, че Хю е имал връзка с британската певица Черил Коул след широко отразения в медиите неин развод с футболиста Ашли Коул.Ослепителната Никол Шерцингер и Дерек Хю спечелиха Dancing with the Stars през 2010 година, когато на финала победиха олимпийския златен медалист във фигурното пързаляне Еван Лисачек и неговата партньорка Ана Требунская.