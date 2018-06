MotoGP пилот със специална каска в памет на жертвите от атентата в Барселона

Дебютантът на Suzuki Алекс Ринс ще се състезава този уикенд на "Силвърстоун" със специална каска, посветена на жертвите от атентата в Барселона миналата седмица. Терористичната атака бе осъдена от целия спортен свят, като през изминалия уикенд всички футболни първенства на Стария континент почетоха жертвите с минута мълчание.

@Rins42 dedicate the #britishgp to the victims of Barcelona #specialhelmetglovesandboots @MotoGP pic.twitter.com/eZtD3IhDuW