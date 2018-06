Хандбал Изненада още на старта в най-силното хандбално първенство 25 август 2017 | 12:37 - Обновена 0 0 0 0 0



Домакините стигнаха до престижния успех през второто полувреме, в което отбелязаха 15 попадения срещу 13 за съперника. След първата част резултатът бе равен - 14:14.

Party on in Stuttgart! https://t.co/Ji3kzHuvYN #skyhandball pic.twitter.com/jAqQhjxYRL — Sky Sport (@SkySportDE) August 24, 2017 Двубоят се игра в "Порше Арена" в Щутгарт, която ден по-рано прие и финала за Суперкупата на Германия, в който триумфира шампионът от последните две години - Райн-Некар (Льовен), побеждавайки Кил с 32:30 след изпълнение на 7-метрови хвърляния.



В друг двубой от първия кръг, Гьопинген нямаше особени затруднения да спечели визитата си на един от новаците в Бундеслигата - Лудвигсхафен. Гостите играха силно през първата част, осигурявайки си пет гола преднина. В крайна сметка срещата завърши при резултат 32:25.

Das war doch mal ein Auftakt! Spannung pur schon am ersten Spieltag! #dkbhbl pic.twitter.com/jksrSetuf7 — DKB HBL (@DKBHBL) August 24, 2017 Първият кръг на първенството продължава в неделя, когато ще се изиграят още пет мача. Най-конкурентният клубен хандбален шампионат в Европа - германската Бундеслига, започна със сериозна изненада. В един от първите два двубоя от новия 41-ви сезон на първенството, Щутгарт неочаквано спечели домакинството си на Мелсунген. Завършилият на едва 14-то място през миналата кампания тим надигра с 29:27 гола един от най-добре окомплектованите състави в шампионата, считан за сериозен претендент за попадане в тройката.Домакините стигнаха до престижния успех през второто полувреме, в което отбелязаха 15 попадения срещу 13 за съперника. След първата част резултатът бе равен - 14:14.Двубоят се игра в "Порше Арена" в Щутгарт, която ден по-рано прие и финала за Суперкупата на Германия, в който триумфира шампионът от последните две години - Райн-Некар (Льовен), побеждавайки Кил с 32:30 след изпълнение на 7-метрови хвърляния.В друг двубой от първия кръг, Гьопинген нямаше особени затруднения да спечели визитата си на един от новаците в Бундеслигата - Лудвигсхафен. Гостите играха силно през първата част, осигурявайки си пет гола преднина. В крайна сметка срещата завърши при резултат 32:25.Първият кръг на първенството продължава в неделя, когато ще се изиграят още пет мача.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1001

1