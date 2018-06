Снукър През 5 града от 4 държави за 28 часа 25 август 2017 | 12:01 0 0 0 1 0



Магьосника демонстрира отлична форма и игра финал на предишния в календара ранкинг турнир Шампионата на Китай, но е спорно дали ще има достатъчно време за почивка между двете събития, защото “Пол Хънтър Класик” се провежда в германския град Фюрт. Както самият Мърфи се похвали/оплака в социалната мрежа “Туитър”, той е поставил нов личен рекорд по пътуване.

Touched down in my fourth city of the day having started in Guangzhou Dubai Birmingham Düsseldorf. One more to Nuremberg to go — Shaun Murphy (@Magician147) August 24, 2017

От Гуанжоу до Дубай, след това до Бирмингам, после до Дюселдорф и накрая полет до Нюремберг, чийто център е само на 7 км от центъра на Фюрт. Забележителният преход Мърфи е извършил за общо 28 часа, като същото ще се изисква и от победителя в Шампионата на Китай Люка Бресел, защото именно те двамата имаха най-малко време да се придвижат за началото на “Пол Хънтър Класик”.

And that's a wrap folks. 5 different cities in 4 different countries is a new record for me. 28 hours in total door to door — Shaun Murphy (@Magician147) August 24, 2017

