Четвърта различна водачка в схемата на US Open за 8 години

Любопитното е, че както топ поставената на “Уимбълдън” Анджелик Кербер се нуждаеше от защита на финала си от 2016-а, за да остане на върха в ранглистата, така и Плишкова е изправена пред същата задача сега на US Open. При дамите в Ню Йорк в предишните 49 издания на турнира в Откритата ера първата поставена в схемата е печелила титлата 20 пъти, а още 10 е била на финала.



Симона Халеп и Гарбине Мугуруса имат реален шанс да изместят Плишкова от първото място на световната ранглиста - чехкинята има 6390 точки в момента, следвана от румънката с 6385 и испанката с 5860. За успех в Голям шлем се присъждат 2000 пункта, което означава, че потенциално в битката за върха са още Елина Свитолина (5530) и Каролине Вожняцки (5350).



Ето всички поставени при дамите на US Open:



