Словения тръгна с чиста победа над Испания в групата на България (снимки)

Pool C | Coach KOVAC demanded more & he got it as his side took the lead when it matters & win the 1st set 27-25 against #Spain #EuroVolleyM pic.twitter.com/kzrSodlUoh — EuroVolley (@CEVEuroVolley) August 24, 2017

Pool C | @SloVolley take the 2nd set 25-17 after a much more comfortable ride than the 1st & head off into the 10 minute break #EuroVolleyM pic.twitter.com/7s5mVQjzzh — EuroVolley (@CEVEuroVolley) August 24, 2017

Настоящият европейски вицешампион Словения тръгна с чиста победа на шампионата на Стария континент в Полша. Воденият от треньора Слободан Ковач тим надигра Испания с 3:0 (27:25, 25:15, 25:16) в първия си мач от Група С, игран късно тази вечер пред близо 2500 зрители в зала "Таурон Арена" в Краков.Във втората си среща от групата словенските волейболисти ще играят срещу Русия, която по-рано тази вечер се наложи над България също с 3:0 гейма. Испания пък ще излезе срещу българските "лъвове". Двата двубоя са в събота (26 август) от 18,30 и 21,30 часа българско време.Европейските вицешампиони имаха затруднения единствено в първия гейм, в който изоставаха в резултата, но в крайна сметка го измъкнаха с 27:25. След това Словения наложи играта си и спечели убедително следващите две части с 25:15 и 25:16, а с това и мача с 3:0.Най-полезни за словенския тим станаха Тончек Щерн (1 блок и 64% ефективност в атака) и капитанът Тине Урнаут (1 блок, 60% ефективност в атака и 13% перфектно посрещане) със 17 и 16 точки за победата. За "Ла Фурия роха" Андрес Вийена се отчете с 14 точки.Анхел Тринидад 2, Андрес Вийена 14, Серхио Нода Бланко 6, Хуан Мануел Гонсалес 4, Алехандро Вигил 6, Хорхе Фернандес Валсарсел 5 - Франсиско Хосе Фернандес Мартинес-либеро (Мигел Анхел Амо Фернандес Ечебария, Мигел Форнес, Франсиско Хосе Руис 1, Аугусто Ренато Колито)Фернандо Муньос БенитесГрегор Ропрет 2, Тончек Щерн 17, Тине Урнаут 16, Ален Шкет 15, Ян Козамерник 8, Ален Пайенк 8 - Яни Ковачич-либеро (Деян Винчич 1)Слободан Ковач.