Волейбол Сърбия шокира Полша и разплака 65 000 във Варшава (видео + снимки) 25 август 2017 | 00:28 - Обновена 0 0 0 1 4



Така момчетата на Никола Гърбич направиха сериозна крачка към директно класиране за 1/4-финалите на шампионата. Във вторите си срещи на турнира Сърбия ще играе срещу отбора на Естония, който по-рано тази вечер затрудни максимално, но отстъпи на Финландия с 2:3, докато Полша ще излезе срещу "Суоми". Мачовете са в събота (26 август) от 18,30 и 21,30 часа българско време.

Pool A | Advantage @ossrb in Warsaw- they lead the third set 11-9 having taken the first two sets against @PolskaSiatkowka. #EuroVolleyM pic.twitter.com/0ChKkTETNr — EuroVolley (@CEVEuroVolley) August 24, 2017

Първата точка в мача бе за домакините след ас на звездата Бартош Курек, след което първото техническо прекъсване дойде при 8:5 за Полша. Сърбия, обаче, се върна в гейма и намери правилните решения да играе пред такава невероятна публика. "Плавите" видимо изглеждаха твърдо решени да не допускат нова тежка загуба с 0:3 от поляците, както стана в мача на откриването на Световното първенство през 2014 година на същото място. Въпреки многобройните опити на "червено-белите" да стопят изоставането си и подкрепата на публиката, първия гейм отиде в сметката на Сърбия - 25:22 след атака на Неманя Петрич.

Pool A | It's heating up at @PGENarodowy now, @ossrb claima second set lead 14-12. They lead @PolskaSiatkowka 1:0. #EuroVolleyM pic.twitter.com/YgQ6dgoWWe — EuroVolley (@CEVEuroVolley) August 24, 2017

Полша реагира веднага и поведе във втората част с 5:2 и отново с 8:5. Като дежа вю се повтори ситуацията от първия гейм, и Сърбия заигра значително по-добре, а блокадата им бе непробиваема като стала. Все пак, "Дружина полска" излезе напред в резултата при 22:20 след атака и ас на капитана си Михал Кубяк. Последва обрат и 23:22 за "плавите". В крайна сметка полската публика замлъкна за втори път след ново 25:22 за Сърбия.



След 10-минутната почивка, сърбите дръпнаха с 5:3 в третия гейм. Въпреки усилията на феновете да вдигнат своите любимци и наставленията на селекционера Фердинандо Де Джорджи, Сърбия продължи да води до 13:10 и 16:11. Последва малко чудо, като Полша успя да изравни при 18:18 и запази надежди за нещо повече. Сърбия обаче не показа милост и спечели с 25:20 и 3:0 пред над 65 000 зрители на Националния стадион.

Pool A | Catch-up on the action & reaction from Warsaw after an impressive 3:0 win for @ossrb against hosts Poland. https://t.co/OpV5LkPhlu pic.twitter.com/61VondvMZR — EuroVolley (@CEVEuroVolley) August 24, 2017

Най-полезен за сръбския тим бе капитанът Неманя Петрич с 15 точки (1 блок, 2 аса, 50% ефективност в атака и 25% позитивно посрещане), а Дражен Лубурич добави още 13 точки (1 блок и 50% ефективност в атака) за победата. За "Дружина полска" Михал Кубяк (2 блока, 41% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане) и Давид Конарски (2 блока и 35% ефективност в атака) завършиха с 11 и 10 точки.

Is there a soccer player in you, Nikola Jovovic? This defence was awesome! #EuroVolleyM@ossrb pic.twitter.com/oKpnY74wau — EuroVolley (@CEVEuroVolley) August 25, 2017

ПОЛША - СЪРБИЯ 0:3 (22:25, 22:25, 20:25)

ПОЛША: Фабиан Джизга 1, Давид Конарски 10, Михал Кубяк 11, Бартош Курек 6, Бартломией Лемански 4, Лукаш Вишниевски 7 - Павел Заторски-либеро (Лукаш Качмарек 4, Гжегож Ломач, Матеуш Биениек, Рафал Бушек)

Старши-треньор: Фердинандо Де Джорджи

СЪРБИЯ: Никола Йовович, Дражен Лубурич 13, Неманя Петрич 15, Урош Ковачевич 12, Марко Подрасчанин 8, Сречко Лисинац 7 - Никола Росич-либеро (Александър Околич, Горан Шкундрич)

Старши-треньор: Никола Гърбич.

Волейболистите от националния отбор на Сърбия поднесоха може би най-голямата изненада на започналото Европейско първенство в Полша. "Плавите" буквално шокираха домакините от "Дружина полска" и ги биха с убедителното 3:0 (25:22, 25:22, 25:20) в мача на откриването от Група А, игран тази вечер пред над 65 000 екзалтирани фенове на Националния стадион във Варшава.Така момчетата на Никола Гърбич направиха сериозна крачка към директно класиране за 1/4-финалите на шампионата. Във вторите си срещи на турнира Сърбия ще играе срещу отбора на Естония, който по-рано тази вечер затрудни максимално, но отстъпи на Финландия с 2:3, докато Полша ще излезе срещу "Суоми". Мачовете са в събота (26 август) от 18,30 и 21,30 часа българско време.Първата точка в мача бе за домакините след ас на звездата Бартош Курек, след което първото техническо прекъсване дойде при 8:5 за Полша. Сърбия, обаче, се върна в гейма и намери правилните решения да играе пред такава невероятна публика. "Плавите" видимо изглеждаха твърдо решени да не допускат нова тежка загуба с 0:3 от поляците, както стана в мача на откриването на Световното първенство през 2014 година на същото място. Въпреки многобройните опити на "червено-белите" да стопят изоставането си и подкрепата на публиката, първия гейм отиде в сметката на Сърбия - 25:22 след атака на Неманя Петрич.Полша реагира веднага и поведе във втората част с 5:2 и отново с 8:5. Като дежа вю се повтори ситуацията от първия гейм, и Сърбия заигра значително по-добре, а блокадата им бе непробиваема като стала. Все пак, "Дружина полска" излезе напред в резултата при 22:20 след атака и ас на капитана си Михал Кубяк. Последва обрат и 23:22 за "плавите". В крайна сметка полската публика замлъкна за втори път след ново 25:22 за Сърбия.След 10-минутната почивка, сърбите дръпнаха с 5:3 в третия гейм. Въпреки усилията на феновете да вдигнат своите любимци и наставленията на селекционера Фердинандо Де Джорджи, Сърбия продължи да води до 13:10 и 16:11. Последва малко чудо, като Полша успя да изравни при 18:18 и запази надежди за нещо повече. Сърбия обаче не показа милост и спечели с 25:20 и 3:0 пред над 65 000 зрители на Националния стадион.Най-полезен за сръбския тим бе капитанът Неманя Петрич с 15 точки (1 блок, 2 аса, 50% ефективност в атака и 25% позитивно посрещане), а Дражен Лубурич добави още 13 точки (1 блок и 50% ефективност в атака) за победата. За "Дружина полска" Михал Кубяк (2 блока, 41% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане) и Давид Конарски (2 блока и 35% ефективност в атака) завършиха с 11 и 10 точки.Фабиан Джизга 1, Давид Конарски 10, Михал Кубяк 11, Бартош Курек 6, Бартломией Лемански 4, Лукаш Вишниевски 7 - Павел Заторски-либеро (Лукаш Качмарек 4, Гжегож Ломач, Матеуш Биениек, Рафал Бушек)Фердинандо Де ДжорджиНикола Йовович, Дражен Лубурич 13, Неманя Петрич 15, Урош Ковачевич 12, Марко Подрасчанин 8, Сречко Лисинац 7 - Никола Росич-либеро (Александър Околич, Горан Шкундрич)Никола Гърбич.

Още по темата

0 0 0 1 4 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 10122 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1