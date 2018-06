Фалстарт срещу Русия (видео + галерия)

Pool C | Couple of great shots from before the match of the #Bulgarian fans enjoying Day one at @TAURONArenaKrk #EuroVolleyM pic.twitter.com/rCV3pRPKDz — EuroVolley (@CEVEuroVolley) 24 август 2017 г.

Волейболистите от националния отбор на България стартираха с неуспех участието си на Европейското първенство в Полша, след като допуснаха поражение от Русия с 0:3 (23:25, 20:25, 19:25) в първия си мач от Група С, който се игра в зала “Таурон Арена” в Краков.Заради получена контузия преди началото на двубоя централният ни блокировач Теодор Тодоров бе записан в тимовия лист като либеро, но на практика нямаше как да се появи в игра.Във втория си двубой от Група С България ще излезе в събота от 21,30 часа срещу Испания отново в Краков.Двубоят България - Русия от 1 кръг на Група С на Европейското първенство по волейбол за мъже в Полша започна добре за националите, които записаха първата точка след блок на Николай Пенчев.Русия изравни при 2:2. “Сборная” дръпна с 5:2 и Пламен Константинов взе прекъсване за България. Ас на Максим Михайлов доведе до 5-а поредна точка за Русия. Възпитаниците на Сергей Шляпников поведоха с 8:3 при първото техническо прекъсване. България намали до 7:11 след страхотна атака на Николай Николов през центъра. Националите намалиха до 9:11. При 10:15 Пламен Константинов взе второто си прекъсване в гейма. То веднага даде резултат и България записа 4 поредни точки благодарение на отличната ни блокада. Второто техническо прекъсване дойде при 16:14 за Русия. Николай Пенчев намали до 16:17. Цветан Соколов атакува в аут и Русия поведе с със 17:19. Атака в аут на Дмитирий Волков изравни резултата при 19:19. България поведе с 20:19 след отлична комбинация Георги Братоев - Цветан Соколов. Русия изравни при 21:21 благодарение на Максим Михайлов. Розалин Пенчев направи 22:22. Русия успя да спечели първата част с 25:23 след българска грешка в организацията на играта.Втората част започна добре за тима на Русия, който поведе с 5:2. Розалин Пенчев намали до 4:7. “Сборная” дръпна с 4 точки при първото техническо прекъсване. Мощна атака на Максим Михайлов по блокадата на Цветан Соколов направи резултата 12:8 за Русия. Цветан Соколов намали при следващото разиграване до 9:12. “Сборная” поведе с 16:12 при второто техническо прекъсване. Ас на Георги Братоев 15:18. Последва дълго разиграване, при което първо Николай Николов игра с крак за трудна топка, а после Дмитрий Волков атакува в аут 16:18. Русия поведе с 5 точки при 21:16 и Пламен Константинов взе прекъсване. Контраатака на Николай Николов - 18:22. Розалин Пенчев намали до 19:23. Русия успя да спечели и втората част с 25:20.И третата част, която започна след 10-минутна почивка,стартира с превес на Русия. “Сборная” поведе със 7:4, а първото техническо прекъсване дойди при 8:5. България изравни при 9:9 и успя да играе като равен до 13:13. България поведе с 14:13. Последваха 3 поредни точки за руснаците и 16:14 за тях при второто техническо прекъсване. Възпитаниците на Сергей Шляпников поведоха с 4 точки при 20:16. след атака на Дмитрий Волков по правата от зона 4. Българските волейболисти намалиха до 19:21. Ас на Дмитрий Волков направи резултата 23:19. Пламен Константинов взе прекъсване за България. Русия стигна до успех в частта с 25:19 и в мача с 3:0 гейма след единична блокада на Сергей Гранкин.Розалин Пенчев стана най-резултатен за България със 17 точки (3 блока, 67% ефективност в атака, 7% перфектно и 36% позитивно посрещане). Цветан Соколов добави още 12 точки (44% ефективност в атака).За Русия се отличиха Максим Михайлов (2 аса, 50% ефективност в атака) и Дмитрий Волков (1 ас, 1 блок, 56% ефективност в атака, 27% перфектно и 67% позитивно посрещане) с по 12 точки. Юрий Бережко също игра на висота и записа 11 точки (3 блока, 67% ефективност в атака, 28% перфектно и 56% позитивно посрещане).Георги Братоев 6, Цветан Соколов 12, Николай Пенчев 5, Розалин Пенчев 17, Виктор Йосифов 2, Николай Николов 7 - Теодор Салпаров-либеро (Владислав Иванов, Тодор Скримов)Сергей Гранкин 1, Максим Михайлов 12, Дмитрий Волков 12, Юрий Бережко 11, Артьом Волвич 9, Илияс Куркаев 8 - Роман Мартинюк-либеро (Валентин Голубьов-либеро, Максим Жигалов 1, Андрей Ащев)