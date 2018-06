Други спортове Готви ли се грандиозна изненада на “Мистър Олимпия”? 24 август 2017 | 17:45 - Обновена 0 0 0 0 4

Results happen over time, not overnight. Work hard, stay consistent and be patient. pic.twitter.com/ha7F9l5UYt — Jeremy Buendia (@JeremyBuendia3x) August 18, 2017

През тази година конкуренцията в тази категория е повече от феноменална. Има много състезатели, които изглеждат напълно готови да се преборят с 26-годишния атлет.



Just get started... @BeLegend_lfstyl #belegend #gamechanger #focus #LA #oldschool pic.twitter.com/DggUn9gIg1 — Sergi Constance (@Sergiconstance) August 4, 2017 Едно име обаче прави най-силно впечатление. Испанецът Сержи Констанс ще стъпи на сцената, а физиката, която е изградил му дава отлични шансове да постигне невъзможното и да свали от трона един от най-известните атлети във фитнес средите в САЩ - Джереми Буендия. Най-грандиозното шоу за фитнес и културизъм “Мистър Олимпия” наближава, а атлетите изглеждат все по-готови. Категорията “мъжка физика” е едно от най-чаканите събития на предстоящото състезание. Фаворит отново е американецът Джереми Буендия, който е носител на отличието в последните три сезона.През тази година конкуренцията в тази категория е повече от феноменална. Има много състезатели, които изглеждат напълно готови да се преборят с 26-годишния атлет.Едно име обаче прави най-силно впечатление. Испанецът Сержи Констанс ще стъпи на сцената, а физиката, която е изградил му дава отлични шансове да постигне невъзможното и да свали от трона един от най-известните атлети във фитнес средите в САЩ - Джереми Буендия.

