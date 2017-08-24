Съдийските назначения за Втора лига

Съдийски назначения за срещите от 6-ти кръг във Втора лига: 25 Авг 2017 г. Петък 19:00 ч. Литекс - ПФК Лудогорец АД II ГС: Николай Валентинов Малджански АС1: Даниел Жаниев Цолов АС2: Мартин Тодоров Мачев 4-ТИ: Румен Красимиров Христов СН: Йордан Иларионов Дурчев 26 Авг 2017 г. Събота 18:00 ч. Струмска слава - Локомотив София ГС: Рюстем Джемил Карагарен АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Николай Неделчев Чакъров 4-ТИ: Вангел Борисов Вангелов СН: Николай Георгиев Ангелов 26 Авг 2017 г. Събота 18:00 ч. ПФК Нефтохимик 1962 АД - Марица ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Станислав Лазаров Станев 4-ТИ: Петър Григоров Григоров СН: Красимир Драганов Драганов 26 Авг 2017 г. Събота 18:00 ч. Царско Село - ФК Созопол ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Димитър Герчев Димитров 4-ТИ: Георги Николов Николов СН: Георги Стефанов Кордев 26 Авг 2017 г. Събота 18:00 ч. Черноморец Балчик - Монтана ГС: Стефан Демирев Павлов АС1: Мурад Шабан Вели АС2: Васил Стоянов Шавов 4-ТИ: Калоян Венелинов Кирилов СН: Красимир Иванов Василев 26 Авг 2017 г. Събота 20:00 ч. ОФК Поморие - Ботев Враца ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Ивайло Пламенов Атанасов АС2: Здравко Веселинов Николов 4-ТИ: Радослав Петров Гидженов СН: Атанас Петров Бозев 27 Авг 2017 г. Неделя 18:00 ч. Несебър - ФК Оборище Панагюрище ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Кирил Валентинов Чакъров 4-ТИ: Димо Стоянов Димов СН: Красимир Здравков Стойчев 28 Авг 2017 г. Понеделник 20:30 ч. ФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Ботев Гълъбово 1945 ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Дениз Пиринов Соколов 4-ТИ: Християна Красимирова Гутева СН: Ивайло Серьожев Лазараов

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