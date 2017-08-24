›› Анкета

Коя е основната причина Левски да не спечели Купата на България?
Резултати   Коментари Архив

›› Булевард

Вижте как уцелиха Везенков в главата с... (видео)

Вчера България записа изстрадана победа с 88:86 в “Арена Ботевград” срещу Исландия в мач от световните квалификации. Звездата на българския тим Александър Везенков се отчете с 19 точки и бе най-резултатният ...

Виж още
БГ Футбол

Съдийските назначения за Втора лига

24 август 2017 | 13:06
Съдийските назначения за Втора лига
Съдийски назначения за срещите от 6-ти кръг във Втора лига:

25 Авг 2017 г. Петък 19:00 ч.
Литекс - ПФК Лудогорец АД II
ГС: Николай Валентинов Малджански АС1: Даниел Жаниев Цолов АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Румен Красимиров Христов
СН: Йордан Иларионов Дурчев

26 Авг 2017 г. Събота 18:00 ч.
Струмска слава - Локомотив София
ГС: Рюстем Джемил Карагарен АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Вангел Борисов Вангелов
СН: Николай Георгиев Ангелов

26 Авг 2017 г. Събота 18:00 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - Марица
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Петър Григоров Григоров
СН: Красимир Драганов Драганов

26 Авг 2017 г. Събота 18:00 ч.
Царско Село - ФК Созопол
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Димитър Герчев Димитров
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Георги Стефанов Кордев

26 Авг 2017 г. Събота 18:00 ч.
Черноморец Балчик - Монтана
ГС: Стефан Демирев Павлов АС1: Мурад Шабан Вели АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Калоян Венелинов Кирилов
СН: Красимир Иванов Василев

26 Авг 2017 г. Събота 20:00 ч.
ОФК Поморие - Ботев Враца
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Ивайло Пламенов Атанасов АС2: Здравко Веселинов Николов
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Атанас Петров Бозев

27 Авг 2017 г. Неделя 18:00 ч.
Несебър - ФК Оборище Панагюрище
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Кирил Валентинов Чакъров
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Красимир Здравков Стойчев

28 Авг 2017 г. Понеделник 20:30 ч.
ФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Ботев Гълъбово 1945
ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева
СН: Ивайло Серьожев Лазараов

Още по темата
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 730

Коментирай



Няма коментари.



							
						


							
					

					
					
						






          

            

              ››
              
                БГ Футбол
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Пирин с първа победа в контролите
                
                
                  Пирин с първа победа в контролите

                 
                
              

              

                
                  
                  Проливен дъжд прекрати контролата Дунав - Витоша
                
                
                  Проливен дъжд прекрати контролата Дунав - Витоша

                 
                
              

              

                
                  
                  Етър и Локо (София) не се победиха в Правец
                
                
                  Етър и Локо (София) не се победиха в Правец

                 
                
              

              

                
                  
                  Съперникът на Славия направи равенство в първенството
                
                
                  Съперникът на Славия направи равенство в първенството

                 
                
              

              

                
                  
                  Ботев (Пловдив) с трета поредна победа
                
                
                  Ботев (Пловдив) с трета поредна победа

                 
                
              

              

                
                  
                  Арда стартира с равен срещу Ботев (Враца)
                
                
                  Арда стартира с равен срещу Ботев (Враца)

                 
                
              

              

                
                  
                  Мисиджан разсипа шампиона на Швейцария, Лудогорец би с 10 човека (видео+снимки)
                
                
                  Мисиджан разсипа шампиона на Швейцария, Лудогорец би с 10 човека (видео+снимки)

                 
                
              

              

                
                  
                  ЦСКА-София спря Шахтьор (видео)
                
                
                  ЦСКА-София спря Шахтьор (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Норич освободи пътя на Каранга към Рединг
                
                
                  Норич освободи пътя на Каранга към Рединг

                 
                
              

              

                
                  
                  Царско село удари Хебър
                
                
                  Царско село удари Хебър

                 
                
              

            

            
            
          

        

            
            
            

                ››
                
                    Live Scores
                
            

            






        

            

            
            
            

            

                
                    Всички мачове
                
            

            
            

            
        




	MultiCast
	ProStats
	



          

            

              ››
              
                Втора лига
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Пирин с първа победа в контролите
                
                
                  Пирин с първа победа в контролите

                 
                
              

              

                
                  
                  Етър и Локо (София) не се победиха в Правец
                
                
                  Етър и Локо (София) не се победиха в Правец

                 
                
              

              

                
                  
                  Арда стартира с равен срещу Ботев (Враца)
                
                
                  Арда стартира с равен срещу Ботев (Враца)

                 
                
              

              

                
                  
                  Царско село удари Хебър
                
                
                  Царско село удари Хебър

                 
                
              

              

                
                  
                  Локомотив (ГО) привлече Тихомир Трифонов
                
                
                  Локомотив (ГО) привлече Тихомир Трифонов

                 
                
              

              

                
                  
                  Монтана допусна поражение от Септември
                
                
                  Монтана допусна поражение от Септември

                 
                
              

              

                
                  
                  Левски праща вратар в "Надежда"
                
                
                  Левски праща вратар в "Надежда"

                 
                
              

              

                
                  
                  Преместиха мача на ЦСКА 1948, обявиха часовете за първите два кръга на Втора лига
                
                
                  Преместиха мача на ЦСКА 1948, обявиха часовете за първите два кръга на Втора лига

                 
                
              

              

                
                  
                  Васил Тачев остава в Беласица
                
                
                  Васил Тачев остава в Беласица

                 
                
              

              

                
                  
                  ЦСКА 1948 стартира с атрактивна победа срещу тим от Втора лига, “червените" показаха куп таланти (видео+галерия)
                
                
                  ЦСКА 1948 стартира с атрактивна победа срещу тим от Втора лига, “червените" показаха куп таланти (видео+галерия)

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Допингът за бразилските футболисти в Лудогорец
07 юни 2018

Видяхте ли само как го гледат? Всеки, който е присъствал вчера на представянето на новия старши треньор на Лудогорец - Пауло Аутори, е забелязал блясъка в очите на Марселиньо, когато се докосна до легендарния бразилски ...









							
							
						

						
						






Словашкият национал на ЦСКА-София: Ел Маестро ме ...
23 юни 2018

Едно от летните попълнения на ЦСКА-София Борис Секулич (26 г.) даде интервю  за словашкия вестник Dennik Sport. Медиите в малката  централноевропейска страна приеха с изненада преминаването на Секулич  при доскорошния ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


				Левски | 
				ЦСКА | 
				Лудогорец | 
				Първа лига | 
				Втора лига | 
				Национални отбори по футбол | 
				Купа на България | 
				Англия | 
				Испания | 
				Италия | 
				Германия | 
				Франция | 
				Русия | 
				Шампионска лига | 
				Лига Европа | 
				Мачове на живо | 
				Волейбол | 
				Тенис | 
				Формула 1 | 
				Баскетбол			

			

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
 права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са
 собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само
 след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на
 графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост
 на закона.
			

			

				
				
				
				Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

			

		

			

				
				
				Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
				

ЕВРО2016 |
Мобилни телефони |
Бизнес новини |
Лайфстайл |
Woman.bg |
Men Only |
Новини |
Shopping.bg

Мобилен Портал

				
				
			

			

















    

        

            

                
Вашите лични данни

            

            

                

                    Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
                


                

                    За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
                


                

                    Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
                


                

                    Ако натиснете бутона
                    Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                    Политиката за поверителност и
                    Политиката за бисквитките.
                


                

                    
                        Защо е необходимо моето съгласие?
                    
                


            


            


                
                    Настройки