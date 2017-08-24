Съдийските назначения за Втора лига

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Вижте как уцелиха Везенков в главата с... (видео)
Вчера България записа изстрадана победа с 88:86 в “Арена Ботевград” срещу Исландия в мач от световните квалификации. Звездата на българския тим Александър Везенков се отчете с 19 точки и бе най-резултатният ...Виж още
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БГ Футбол
Съдийски назначения за срещите от 6-ти кръг във Втора лига:
25 Авг 2017 г. Петък 19:00 ч.
Литекс - ПФК Лудогорец АД II
ГС: Николай Валентинов Малджански АС1: Даниел Жаниев Цолов АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Румен Красимиров Христов
СН: Йордан Иларионов Дурчев
26 Авг 2017 г. Събота 18:00 ч.
Струмска слава - Локомотив София
ГС: Рюстем Джемил Карагарен АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Вангел Борисов Вангелов
СН: Николай Георгиев Ангелов
26 Авг 2017 г. Събота 18:00 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - Марица
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Петър Григоров Григоров
СН: Красимир Драганов Драганов
26 Авг 2017 г. Събота 18:00 ч.
Царско Село - ФК Созопол
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Димитър Герчев Димитров
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Георги Стефанов Кордев
26 Авг 2017 г. Събота 18:00 ч.
Черноморец Балчик - Монтана
ГС: Стефан Демирев Павлов АС1: Мурад Шабан Вели АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Калоян Венелинов Кирилов
СН: Красимир Иванов Василев
26 Авг 2017 г. Събота 20:00 ч.
ОФК Поморие - Ботев Враца
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Ивайло Пламенов Атанасов АС2: Здравко Веселинов Николов
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Атанас Петров Бозев
27 Авг 2017 г. Неделя 18:00 ч.
Несебър - ФК Оборище Панагюрище
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Кирил Валентинов Чакъров
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Красимир Здравков Стойчев
28 Авг 2017 г. Понеделник 20:30 ч.
ФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Ботев Гълъбово 1945
ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева
СН: Ивайло Серьожев Лазараов
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