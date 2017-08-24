БГ Футбол Сватбата получи Левски - Славия 24 август 2017 | 12:59 0 0 0 1 6 Ивайло Стоянов ще свири най-старото столично дерби между Левски и Славия, което ще се играе в събота от 21:00 часа. Това стана ясно от нарядите за 7 кръг на Първа лига, обявени от Съдийската комисия към БФС. Никола Попов пък ще свири срещата между Берое и ЦСКА-София, която ще се играе в събота от 18:45 часа в Стара Загора.



ПЪРВА ЛИГА, 7 КРЪГ



25 август 2017 г. (петък), 18:00 ч.

Етър – Ботев (Пловдив)

Съдия: Николай Йорданов Колев

Асистенти: Веселин Мишев Добриянов и Димитър Русенов Русев

4-ти: Мартин Руменов Ангелов

Допълнителни: Петър Стефанов Доровски и Димитър Михайлов Михайлов

Съдийски наблюдател: Кольо Димитров Данев



25 август 2017 г. (петък), 21:00 ч.

Локомотив (Пловдив) - Дунав

Съдия: Волен Валентинов Чинков

Асистенти: Иво Николаев Колев и Димитър Божидаров Стоилов

4-ти: Велислав Христов Миленков

Допълнителни: Ангел Детелинов Баялцалиев и Иван Георгиев Пенчев

Съдийски наблюдател: Антон Симеонов Генов



26 август 2017 г. (събота), 18:45 ч.

Берое - ЦСКА-София

Съдия: Никола Антонов Попов

Асистенти: Георги Пламенов Тодоров и Мартин Емилов Венев

4-ти: Борислав Николаев Колев

Допълнителни: Станимир Лозанов Тренчев и Валентин Георгиев Станчев

Съдийски наблюдател: Радан Василев Мирянов



26 август 2017 г. (събота), 21:00 ч.

Левски - Славия

Съдия: Ивайло Иванов Стоянов

Асистенти: Георги Йорданов Дойнов и Петър Николов Джугански

4-ти: Мирослав Максимов Иванов

Допълнителни: Георги Кънчев Димитров и Мартин Емилов Стоименов

Съдийски наблюдател: Костадин Ангелов Гергинов



27 август 2017 г. (неделя), 18:45 ч.

Черно море - Септември (София)

Съдия: Валентин Станчев Железов

Асистенти: Илиян Петров Капарашев и Николай Тодоров Христов

4-ти: Милен Дончев Арабаджиев

Допълнителни: Станислав Тошев Ставров и Георги Димитров Давидов

Съдийски наблюдател: Кирил Манолов Лозанов



27 август 2017 г. (неделя), 21:00 ч.

Лудогорец – Пирин (Благоевград)

Съдия: Драгомир Димитров Драганов

Асистенти: Станимир Илков Илков и Христо Пламенов Хаджийски

4-ти: Диян Христов Вълков

Допълнителни: Станислав Георгиев Тодоров и Ивелин Венциславов Занев

Съдийски наблюдател: Светослав Петров Славов



28 август 2017 г. (понеделник), 18:00 ч.

Витоша (Бистрица) - Верея

Съдия: Ангел Любенов Ангелов

Асистенти: Георги Петров Георгиев и Йордан Петров Петров

4-ти: Пламен Хинков Хинков

Допълнителни: Никола Павлов Петров и Димитър Иванов Желязков

Съдийски наблюдател: Георги Генов Нарлев

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