Сватбата получи Левски - Славия

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Вижте как уцелиха Везенков в главата с... (видео)
Вчера България записа изстрадана победа с 88:86 в “Арена Ботевград” срещу Исландия в мач от световните квалификации. Звездата на българския тим Александър Везенков се отчете с 19 точки и бе най-резултатният ...Виж още
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БГ Футбол
Ивайло Стоянов ще свири най-старото столично дерби между Левски и Славия, което ще се играе в събота от 21:00 часа. Това стана ясно от нарядите за 7 кръг на Първа лига, обявени от Съдийската комисия към БФС. Никола Попов пък ще свири срещата между Берое и ЦСКА-София, която ще се играе в събота от 18:45 часа в Стара Загора.
ПЪРВА ЛИГА, 7 КРЪГ
25 август 2017 г. (петък), 18:00 ч.
Етър – Ботев (Пловдив)
Съдия: Николай Йорданов Колев
Асистенти: Веселин Мишев Добриянов и Димитър Русенов Русев
4-ти: Мартин Руменов Ангелов
Допълнителни: Петър Стефанов Доровски и Димитър Михайлов Михайлов
Съдийски наблюдател: Кольо Димитров Данев
25 август 2017 г. (петък), 21:00 ч.
Локомотив (Пловдив) - Дунав
Съдия: Волен Валентинов Чинков
Асистенти: Иво Николаев Колев и Димитър Божидаров Стоилов
4-ти: Велислав Христов Миленков
Допълнителни: Ангел Детелинов Баялцалиев и Иван Георгиев Пенчев
Съдийски наблюдател: Антон Симеонов Генов
26 август 2017 г. (събота), 18:45 ч.
Берое - ЦСКА-София
Съдия: Никола Антонов Попов
Асистенти: Георги Пламенов Тодоров и Мартин Емилов Венев
4-ти: Борислав Николаев Колев
Допълнителни: Станимир Лозанов Тренчев и Валентин Георгиев Станчев
Съдийски наблюдател: Радан Василев Мирянов
26 август 2017 г. (събота), 21:00 ч.
Левски - Славия
Съдия: Ивайло Иванов Стоянов
Асистенти: Георги Йорданов Дойнов и Петър Николов Джугански
4-ти: Мирослав Максимов Иванов
Допълнителни: Георги Кънчев Димитров и Мартин Емилов Стоименов
Съдийски наблюдател: Костадин Ангелов Гергинов
27 август 2017 г. (неделя), 18:45 ч.
Черно море - Септември (София)
Съдия: Валентин Станчев Железов
Асистенти: Илиян Петров Капарашев и Николай Тодоров Христов
4-ти: Милен Дончев Арабаджиев
Допълнителни: Станислав Тошев Ставров и Георги Димитров Давидов
Съдийски наблюдател: Кирил Манолов Лозанов
27 август 2017 г. (неделя), 21:00 ч.
Лудогорец – Пирин (Благоевград)
Съдия: Драгомир Димитров Драганов
Асистенти: Станимир Илков Илков и Христо Пламенов Хаджийски
4-ти: Диян Христов Вълков
Допълнителни: Станислав Георгиев Тодоров и Ивелин Венциславов Занев
Съдийски наблюдател: Светослав Петров Славов
28 август 2017 г. (понеделник), 18:00 ч.
Витоша (Бистрица) - Верея
Съдия: Ангел Любенов Ангелов
Асистенти: Георги Петров Георгиев и Йордан Петров Петров
4-ти: Пламен Хинков Хинков
Допълнителни: Никола Павлов Петров и Димитър Иванов Желязков
Съдийски наблюдател: Георги Генов Нарлев
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(Гост) 5
отговор
Левски има 60 купи, не ги мисли ти тях Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
....леФски....купа....кога.... Рейтинг: 2 0
(Гост) 3
отговор
придворника на Киро не е пратен случайно! Рейтинг: 1 0
(Гост) 2
отговор
скоро май и ти ще ги разтвориш Рейтинг: 1 0
(Гост) 1
отговор
Венци ще разтвори гостоприемно задни бузи на говедата. Рейтинг: 0 2