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БГ Футбол

Сватбата получи Левски - Славия

24 август 2017 | 12:59
Сватбата получи Левски - Славия
Ивайло Стоянов ще свири най-старото столично дерби между Левски и Славия, което ще се играе в събота от 21:00 часа. Това стана ясно от нарядите за 7 кръг на Първа лига, обявени от Съдийската комисия към БФС. Никола Попов пък ще свири срещата между Берое и ЦСКА-София, която ще се играе в събота от 18:45 часа в Стара Загора.

ПЪРВА ЛИГА, 7 КРЪГ

25 август 2017 г. (петък), 18:00 ч.
Етър – Ботев (Пловдив)
Съдия: Николай Йорданов Колев
Асистенти: Веселин Мишев Добриянов и Димитър Русенов Русев
4-ти: Мартин Руменов Ангелов
Допълнителни: Петър Стефанов Доровски и Димитър Михайлов Михайлов
Съдийски наблюдател: Кольо Димитров Данев

25 август 2017 г. (петък), 21:00 ч.
Локомотив (Пловдив) - Дунав
Съдия: Волен Валентинов Чинков
Асистенти: Иво Николаев Колев и Димитър Божидаров Стоилов
4-ти: Велислав Христов Миленков
Допълнителни: Ангел Детелинов Баялцалиев и Иван Георгиев Пенчев
Съдийски наблюдател: Антон Симеонов Генов

26 август 2017 г. (събота), 18:45 ч.
Берое - ЦСКА-София
Съдия: Никола Антонов Попов
Асистенти: Георги Пламенов Тодоров и Мартин Емилов Венев
4-ти: Борислав Николаев Колев
Допълнителни: Станимир Лозанов Тренчев и Валентин Георгиев Станчев
Съдийски наблюдател: Радан Василев Мирянов

26 август 2017 г. (събота), 21:00 ч.
Левски - Славия
Съдия: Ивайло Иванов Стоянов
Асистенти: Георги Йорданов Дойнов и Петър Николов Джугански
4-ти: Мирослав Максимов Иванов
Допълнителни: Георги Кънчев Димитров и Мартин Емилов Стоименов
Съдийски наблюдател: Костадин Ангелов Гергинов

27 август 2017 г. (неделя), 18:45 ч.
Черно море - Септември (София)
Съдия: Валентин Станчев Железов
Асистенти: Илиян Петров Капарашев и Николай Тодоров Христов
4-ти: Милен Дончев Арабаджиев
Допълнителни: Станислав Тошев Ставров и Георги Димитров Давидов
Съдийски наблюдател: Кирил Манолов Лозанов

27 август 2017 г. (неделя), 21:00 ч.
Лудогорец – Пирин (Благоевград)
Съдия: Драгомир Димитров Драганов
Асистенти: Станимир Илков Илков и Христо Пламенов Хаджийски
4-ти: Диян Христов Вълков
Допълнителни: Станислав Георгиев Тодоров и Ивелин Венциславов Занев
Съдийски наблюдател: Светослав Петров Славов

28 август 2017 г. (понеделник), 18:00 ч.
Витоша (Бистрица) - Верея
Съдия: Ангел Любенов Ангелов
Асистенти: Георги Петров Георгиев и Йордан Петров Петров
4-ти: Пламен Хинков Хинков
Допълнителни: Никола Павлов Петров и Димитър Иванов Желязков
Съдийски наблюдател: Георги Генов Нарлев

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Добави коментар ›› Коментари (5)

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.
(Гост) 5
отговор
26 август 2017 | 13:12

Левски има 60 купи, не ги мисли ти тях Рейтинг: 0 0

фен
(Гост) 4
отговор
25 август 2017 | 13:02

....леФски....купа....кога.... Рейтинг: 2 0

.
(Гост) 3
отговор
25 август 2017 | 11:58

придворника на Киро не е пратен случайно! Рейтинг: 1 0

спермо
(Гост) 2
отговор
24 август 2017 | 21:07

скоро май и ти ще ги разтвориш Рейтинг: 1 0

***®
(Гост) 1
отговор
24 август 2017 | 14:42

Венци ще разтвори гостоприемно задни бузи на говедата. Рейтинг: 0 2 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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Допингът за бразилските футболисти в Лудогорец
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Видяхте ли само как го гледат? Всеки, който е присъствал вчера на представянето на новия старши треньор на Лудогорец - Пауло Аутори, е забелязал блясъка в очите на Марселиньо, когато се докосна до легендарния бразилски ...









							
							
						

						
						






Словашкият национал на ЦСКА-София: Ел Маестро ме ...
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Едно от летните попълнения на ЦСКА-София Борис Секулич (26 г.) даде интервю  за словашкия вестник Dennik Sport. Медиите в малката  централноевропейска страна приеха с изненада преминаването на Секулич  при доскорошния ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


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