Ето го и третия дебютант с Honda в MotoGP за 2018-а

Пилотът от Moto2 Томас Люти ще се присъедини към стартовата решетка на кралския клас от началото на сезон 2018 в сателитния отбор на Honda - Marc VDS, където ще си партнира с друг дебютант – Франко Морбидели.

Люти прекара в междинния клас на мотоциклетизма 10 години, през които триумфира с победа 10 пъти, а през изминалия сезон бе и претендент за титлата. Към момента той заема втората позиция в класирането, на 26 точки зад бъдещия си съотборник Морбидели. Ръководството на тима е впечатлено от постоянството на Люти, който само веднъж завърши сезона извън топ 5.

