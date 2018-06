Тенис Sky Sports: Григор е първият заподозрян да спре Федерер и Надал на US Open 24 август 2017 | 10:53 - Обновена 0 0 0 1 18



КАКВО СЕ СЛУЧВА СЪС СХЕМАТА НА US OPEN ПРИ ЛИПСАТА НА РАОНИЧ?



В анализа на Sky Sports преди началото на US Open (между 28 август и 10 септември) Григор Димитров е първи в списъка на играчите, които може да попречат на Федерер и Надал. “Българинът ще пътува до Ню Йорк пълен с увереност и със знанието, че започва по-редовно да материализира безспорния си талант на голямата сцена. 26-годишният играч срази Ник Кирьос с 6:3, 7:5 във финала в Синсинати за трета титла през 2017 година и по-важното, първа от сериите “Мастърс”. Няма съмнение, че кариерата на световния номер 9 върви нагоре, откакто работи с Дани Валверду (бивш треньор на Анди Мъри) вече около година. “Отивам в Ню Йорк изпълнен с позитивизъм, но важното е да съм здраво стъпил на земята и да продължавам да работя и да вярвам в себе си”, е цитиран Григор от Sky Sports.



