Крайни резултати и голмайстори в плейофа за Лига Европа

Лига Европа, плейофи, реванши:

Тази вечер се изиграха реваншите от плейофа в Лига Европа и бяха определени последните 22 отбора, които ще участват в груповата фаза на турнира. За наше щастие там е и българският шампион Лудогорец, който продължава напред след нулево реми срещу Судува в Литва.В турнира обаче се получиха и някои доста любопитни резултати. Македонският шампион Вардар отстрани турския гранд Фенербахче, след като отново го победи, този път с 2:1 в Истанбул. На крачка от групите отпадна и финалистът от миналогодишното издание на турнира Аякс, който загуби с 2:3 от Розенборг в Норвегия. Руският Зенит пък имаше доста трудности, но все пак се справи с 2:0 след продължения срещу Утрехт и се класира напредАЕК (Ларнака) -0:0 (в първия мач 1:3)- Маритимо 3:1 (в първия мач 0:0)1:0 Гармаш (32)2:0 Морозюк (35)3:0 Мбокани (61)3:1 Шен (68)- ПАОК 2:0 (в първия мач 1:3)1:0 Годос (71)2:0 Годос (77)- Легия (Варшава) 0:0 (в първия мач 1:1)- Утрехт 2:0 (в първия мач 0:1)1:0 Кокорин (9)2:0 Кокорин (105)Олександрия -1:2 (в първия мач 1:1)1:0 Христюк (34) д.1:1 Иванич (70)1:2 Иванич (73)- Алтах 2:2 (в първия мач 1:0)0:1 Айгнер (20)1:1 Кяртансон (41)1:2 Нетцер (59)2:2 Йейни (73)- Виторул 4:0 (в първия мач 3:1)1:0 Дабур (7)2:0 Гулбрандсен (38)3:0 Бериша (52) д.4:0 Айдара (88)Судува -0:0 (в първия мач 0:2)Фенербахче -1:2 (в първия мач 0:2)1:0 Нойщедтер (61)1:1 Жигаури (68)1:2 Григоров (91)Видеотон -0:4 (в първия мач 0:0)0:1 Тауамба (6)0:2 Сума (24)0:3 Джурджевич (35)0:4 Джурджевич (87)- Динамо (Загреб) 0:0 (в първия мач 1:1)Мидтиланд -1:1 (в първия мач 2:3)1:0 Хасан (10)1:1 Шембри (50)- Брюж 3:0 (в първия мач 0:0)1:0 Христодопулос (27) д.2:0 Симоеш (39)3:0 Симоеш (91)- Домжале 3:0 (в първия мач 1:1)1:0 Жермен (28)2:0 Жермен (56)3:0 Товен (85)- Аякс 3:2 (в първия мач 1:0)1:0 Бендтнер (26)1:1 Юнес (60)1:2 Шьоне (61)2:2 Адегбенро (80)3:2 Адегбенро (89)- Хафнарфьордур 3:2 (в първия мач 2:1)0:1 Бьодварсон (17)1:1 Паулиньо (39)1:2 Бьодварсон (51)2:2 Паулиньо (80)3:2 Соуса (93)- Панатинайкос 1:0 (в първия мач 3:2)1:0 Муниаин (22)Шкендия -0:1 (в първия мач 0:6)0:1 Куртоне (13)- Краснодар 2:1 (в първия мач 2:3)1:0 Радонич (7)2:0 Канга (46)2:1 Гранквист (82) д.Хайдук (Сплит) -1:1 (в първия мач 0:2)1:0 Радошевич (43)1:1 Сигурдсон (46)- Осиек 0:1 (в първия мач 2:1)0:1 Бобан (62)Заб. Удебелените отбори се класират напред