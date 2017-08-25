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Европейски футбол

Крайни резултати и голмайстори в плейофа за Лига Европа

25 август 2017 | 00:00 - Обновена
Крайни резултати и голмайстори в плейофа за Лига Европа
Тази вечер се изиграха реваншите от плейофа в Лига Европа и бяха определени последните 22 отбора, които ще участват в груповата фаза на турнира. За наше щастие там е и българският шампион Лудогорец, който продължава напред след нулево реми срещу Судува в Литва.

В турнира обаче се получиха и някои доста любопитни резултати. Македонският шампион Вардар отстрани турския гранд Фенербахче, след като отново го победи, този път с 2:1 в Истанбул. На крачка от групите отпадна и финалистът от миналогодишното издание на турнира Аякс, който загуби с 2:3 от Розенборг в Норвегия. Руският Зенит пък имаше доста трудности, но все пак се справи с 2:0 след продължения срещу Утрехт и се класира напред


Лига Европа, плейофи, реванши:

АЕК (Ларнака) - Виктория (Пилзен) 0:0 (в първия мач 1:3)

МИНУТА ПО МИНУТА

Динамо (Киев) - Маритимо 3:1 (в първия мач 0:0)
1:0 Гармаш (32)
2:0 Морозюк (35)
3:0 Мбокани (61)
3:1 Шен (68)

МИНУТА ПО МИНУТА

Йостерсунд - ПАОК 2:0 (в първия мач 1:3)
1:0 Годос (71)
2:0 Годос (77)

МИНУТА ПО МИНУТА

Шериф (Тираспол) - Легия (Варшава) 0:0 (в първия мач 1:1)

МИНУТА ПО МИНУТА

Зенит - Утрехт 2:0 (в първия мач 0:1)
1:0 Кокорин (9)
2:0 Кокорин (105)

МИНУТА ПО МИНУТА

Олександрия - БАТЕ (Борисов) 1:2 (в първия мач 1:1)
1:0 Христюк (34) д.
1:1 Иванич (70)
1:2 Иванич (73)

МИНУТА ПО МИНУТА

Макаби (Тел Авив) - Алтах 2:2 (в първия мач 1:0)
0:1 Айгнер (20)
1:1 Кяртансон (41)
1:2 Нетцер (59)
2:2 Йейни (73)

МИНУТА ПО МИНУТА

РБ Зaлцбург - Виторул 4:0 (в първия мач 3:1)
1:0 Дабур (7)
2:0 Гулбрандсен (38)
3:0 Бериша (52) д.
4:0 Айдара (88)

МИНУТА ПО МИНУТА

Судува - Лудогорец 0:0 (в първия мач 0:2)

МИНУТА ПО МИНУТА

Фенербахче - Вардар 1:2 (в първия мач 0:2)
1:0 Нойщедтер (61)
1:1 Жигаури (68)
1:2 Григоров (91)

МИНУТА ПО МИНУТА

Видеотон - Партизан 0:4 (в първия мач 0:0)
0:1 Тауамба (6)
0:2 Сума (24)
0:3 Джурджевич (35)
0:4 Джурджевич (87)

МИНУТА ПО МИНУТА

Шкендербеу - Динамо (Загреб) 0:0 (в първия мач 1:1)

МИНУТА ПО МИНУТА

Мидтиланд - Аполон (Лимасол) 1:1 (в първия мач 2:3)
1:0 Хасан (10)
1:1 Шембри (50)

МИНУТА ПО МИНУТА

АЕК (Атина) - Брюж 3:0 (в първия мач 0:0)
1:0 Христодопулос (27) д.
2:0 Симоеш (39)
3:0 Симоеш (91)

МИНУТА ПО МИНУТА

Марсилия - Домжале 3:0 (в първия мач 1:1)
1:0 Жермен (28)
2:0 Жермен (56)
3:0 Товен (85)

МИНУТА ПО МИНУТА

Розенборг - Аякс 3:2 (в първия мач 1:0)
1:0 Бендтнер (26)
1:1 Юнес (60)
1:2 Шьоне (61)
2:2 Адегбенро (80)
3:2 Адегбенро (89)

МИНУТА ПО МИНУТА

Брага - Хафнарфьордур 3:2 (в първия мач 2:1)
0:1 Бьодварсон (17)
1:1 Паулиньо (39)
1:2 Бьодварсон (51)
2:2 Паулиньо (80)
3:2 Соуса (93)

МИНУТА ПО МИНУТА

Атлетик Билбао - Панатинайкос 1:0 (в първия мач 3:2)
1:0 Муниаин (22)

МИНУТА ПО МИНУТА

Шкендия - Милан 0:1 (в първия мач 0:6)
0:1 Куртоне (13)

МИНУТА ПО МИНУТА

Цървена звезда - Краснодар 2:1 (в първия мач 2:3)
1:0 Радонич (7)
2:0 Канга (46)
2:1 Гранквист (82) д.

МИНУТА ПО МИНУТА

Хайдук (Сплит) - Евертън 1:1 (в първия мач 0:2)
1:0 Радошевич (43)
1:1 Сигурдсон (46)

МИНУТА ПО МИНУТА

Аустрия (Виена) - Осиек 0:1 (в първия мач 2:1)
0:1 Бобан (62)

МИНУТА ПО МИНУТА

Заб. Удебелените отбори се класират напред

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Спортни новини		 Прочетена 19351

Добави коментар ›› Коментари (6)

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suzuki
(Гост) 6
отговор
25 август 2017 | 10:23

Едно говедо винаги трябва да се изсере на изметеното-факт. Рейтинг: 2 0

Фен
(Гост) 5
отговор
25 август 2017 | 00:53

Ако питате феновете на оранжевите прасета половината класирани отбори са анонимници и евро идиоти . Теса живеещи още във 50 и60 години .да и анонимниците бате Борисов отново се класираха а гранда цицка панчеревска оранжевата я няма и мяма дая има още две години или общо около 10 години неса помирисвали Европа Рейтинг: 4 4

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

milan
(Гост) 4
отговор
25 август 2017 | 00:04

Куртоне?????????явно някоя/някой е незадоволен и му се искат 1вите 3 букви :) Рейтинг: 0 0

Iwo
(Гост) 3
отговор
24 август 2017 | 23:14

Кога свинете и говедата ще стигнат , това ниво??? Рейтинг: 4 2

tcc
(Гост) 2
отговор
24 август 2017 | 13:27

Дали е възможно Милан и Лудогорец да се паднат в една група? Рейтинг: 5 0

Аз
(Гост)
25 август 2017 | 00:08

Току що по бтв казаха че Лудогорец са във 2ра урна, докато Милан в първа. Така че си е възможно Рейтинг: 2 0

1899 Форза !!
(Гост)
24 август 2017 | 23:46

Много е малък шанса и аз писах във форума но един колега ми отговори, че няма как защото на разградчанЕ им е висок коеф. Рейтинг: 2 1

wwq
(Гост) 1
отговор
24 август 2017 | 07:38

Успех на Лудогорец и утре дай боже в жрвбия за групите. :) Рейтинг: 17 2 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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