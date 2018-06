Премиум класата на автомобилите нахлува на есенния салон с много мощ

Авто Мания

По време на юбилейното издание на Международния Автомобилен салон София през октомври на площ от 400 кв.м. BMW Group България ще представи впечатляващи модели на марките BMW и MINI. Само месец след автосалона във Франкфурт своята премиера в България ще направи новото луксозно BMW Серия 6 Гран Туризмо. То предлага уникална комбинация между висш клас вътрешно оборудване, гъвкава функционалност и елегантен дизайн. Благодарение на олекотената конструкция, теглото е понижено средно с около 150 кг в сравнение с предишния модел. Двигателите са оборудвани с най-модерната технология Twin Power Turbo и серийно са комбинирани с 8-степенна трансмисия Steptronic.



Новото BMW M550d xDrive допълва последното поколение на успешния бизнес седан с още повече мощ. Редовият двигател е с работен обем 3 литра и е оборудван с модерната технология M Performance Twin Power Turbo с четири турбокомпресора. Той развива впечатляващите 294 кВт/400 к.с. при 4 400 об/мин при среден разход на гориво 6,6-5,4 л/100 км. Предаването на мощността е поверено на серийната 8-степенна трансмисия Steptronic Sport.



Сърцето на новото BMW M760Li xDrive безспорно е двигателят с работен обем 6.6 л. с надпис „M Performance" под капака, който развива мощност от 448 кВт /610 к.с. при 5 500 об /мин и максимален въртящ момент от 800 Нм при 1 550 об/ мин. Мощният агрегат с най-модерна технология M Performance Twin Power Turbo ускорява този свръхлуксозен автомобил от 0 до 100 км/ ч за само 3.7 сек и позволява максимална скорост от 250 км/ ч. А с опционалния пакет M Driver максималната скорост е електронно ограничена до „скромните" 305 км/ ч. Благодарение на иновативната система на окачването Executive Drive Pro се постига много добра комбинация между впечатляваща динамика на управлението и максимален комфорт на возене.



Феновете на марката, които предпочитат ускорен пулс и високи дози адреналин, ще могат да докоснат на изложението BMW М4 Купе, оборудвано с пакет Competition. След направеното обновление на BMW Серия 4, това последно поколение включва серийно адаптивни Full LED фарове с хексагонална графика и нови LED задни светлини. 3,0-литровият M Twin Power Turbo редови 6-цилиндров двигател съчетава най-доброто от двата свята: високооборотни характеристики (до 7 600 об/мин) и ненадмината мощ с 550 Нм въртящ момент.



На софийския салон ще ни очаква и MINI Hatch John Cooper Works с двигател TwinPower с мощност 170 кВт., което ускорява от 0 до 100 км/ ч. за 6.3. сек., а максималната му скорост е 246 км/ч. Двигателят е с тубокомпресор и twin-scroll технология, която позволява 320 Нм въртящ момент и предлага разтърсваща мощ. Новият мотор е по-бърз и по-икономичен. Втвърденото окачване и ниския център на тежестта още повече увеличават състезателното усещане, почти като при картинг, което това специално MINI ни дава.

И от територията на луксозните спортни автомобили нека прескочим при високопроходимите премиум машини с британски финес на щанда на „Мото Пфое". Най-новият член в семейството на Range Rover - Velar - е създаден да запълни „бялото поле" между Range Rover Evoque и Range Rover Sport. Velar предлага нива на проходимост и лукс, непознати досега в сегмента на средноразмерните SUV автомобили. Изключителното внимание към прецизността на всеки детайл и някои оригинални дизайнерски идеи доразвиват ДНК-то на британските модели и повдигат завесата към следващите поколения автомобили на луксозния бранд от Острова.



Най-изявеният атлет в гамата - Range Rover Sport - е проектиран да се справя безпроблемно с всяко препятствие, открило се пред него. Той е най-бързият, пъргав и динамичен модел на Land Rover. Иновативните технологии, използвани в дизайна и при конструирането на олекотеното окачване и шасито, допринасят за уникалното представяне на този SUV с много таланти.



Discovery е една от емблемите на Land Rover. Типичният приключенски имидж на марката до голяма степен е заслуга на 4-те поколения на модела досега. Новият Discovery въплъщава стремежа на Discovery да отиде „oтвъд" (Above and Beyond), като съчетава британски стил и неудържимо влечение към откриване на нови територии, недостижими до момента с автомобил. Това е автентичен 7-местен SUV с три реда пълноразмерни седалки, с висока проходимост, практичност и лукс, доближаващ се до този на Range Rover.



Автомобилите не са просто превозни средства - те са бизнес и дори страст за огромна част от хората на нашата планета. Затова им отделяме голямо внимание, много време и често полагаме специални грижи за тях. На щанда на фирма „Бомар България" посетителите на изложението ще могат да намерят последните разработки на най-известната костенурка в света - продуктите на световния лидер в автокозметиката Turtle Wax. На щанда ще бъде изложена за първи път и богата гама СХ-80, която поставя нови стандарти при многофункционалните смазки, заради добавения в тях Teflon. Там ще бъдат и най-продаваните във Великобритания аксесоари и автолампи, произведени от английската марка Ring Automotive, както и най-новите технологии за лепене - лентите НРХ.