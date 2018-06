Авто Мания Това е новото BMW M5 (Снимки и видео) 23 август 2017 | 12:29 0 0 0 0 0 С новото M5 BMW M GmbH поема по нови пътища: за пръв път при високотехнологичния седан се използва задвижване на четирите колела M xDrive. С това BMW M5 достига до нови измерения на динамиката на управлението и освен това печели пригодност за всекидневието при всякакви условия на пътя. В същото време то последователно продължава традицията от 1984 г. на автомобилна концепция на луксозна бизнес лимузина с четири врати с потенциал за състезателната писта, инициирана от първото BMW М5. Разработената от BMW M GmbH нова система за задвижване на четирите колела M xDrive е най-емоционалното задвижване във високотехнологичния сегмент. Тя работи с централна раздатъчна кутия с многодисков съединител и ситуативно и напълно променливо разпределя мощността между предната и задната ос. За оптимално сцепление при всякакви метеорологични и пътни условия допринася и Активният М диференциал на задната ос, който също е напълно променлив и осигурява блокаж между 0 и 100 %. Характерът на M xDrive може да бъде определян индивидуално от водача. На разположение са пет различни конфигурации, базирани на комбинациите между режимите на DSC (DSC on, MDM, DSC off) и режимите на M xDrive (4WD, 4WD Sport, 2WD). Още при базовата настройка с включен DSC (Динамичен контрол на стабилността) и 4WD системата допуска леко превъртане на задните колела при ускорение на излизане от завои, с което допринася за спортната пъргавина на новото BMW М5. В режим M Dynamic (MDM, 4WD Sport) M xDrive позволява лесно контролирани дрифтове. Трите режима на M xDrive при изключен DSC са замислени да задоволят желанията и на запалените водачи и предимно при шофиране на състезателната писта. При тях може да избира между три конфигурации до чисто задно задвижване (2WD) като при този режим водачът може да избира свой собствен ъгъл на дрифт и разкрива чиста динамика на управлението за майсторите на волана. Като задвижване и в новото BMW M5 работи 4.4-литров V8 битурбо двигател с технология M TwinPower Turbo. Инженерите на М значително са модернизирали двигателя спрямо предишния модел. Новоразработеният турбокомпресор, изключително ефективното индиректно охлаждане на нагнетявания въздух и по-високото налягане на впръскването осигуряват по-висока мощност и, преди всичко, въртящ момент. Мощността от 441 кВт/ 600 к.с. е се развива при 5 600 – 6 700 об/ мин. Максималният въртящ момент от 750 Нм е на разположение още от 1 800 об/ мин и се запазва на това много високо ниво до 5 600 об/ мин. Управляемата чрез карта, напълно променлива маслена помпа осигурява ситуативно подаване на масло за новото BMW M5 дори и при шофиране по състезателна писта. Впечатляващите стойности на динамичните характеристики на новото BMW M5 говорят сами за себе си: ускорение от 0 до 100 км/ ч за само 3.4 сек., до 200 км/ ч за 11.1 сек. Максималната скорост е ограничена електронно при 250 км/ ч, по желание с M Drivers Package едва при 305 км/ ч. Пренасянето на мощността при новото BMW M5 е поверено на специално настроена осемстепенна трансмисия M Steptronic с Drivelogic. В режим D тя осигурява комфортно, напълно автоматично превключване, но предавките могат да бъдат сменяни и секвенциално ръчно. Това става по избор или чрез компактния селектор на трансмисията на средната конзола, или чрез лостчетата за превключване на волана. Благодарение на Drivelogic водачът може да адаптира характеристиките на трансмисията към личните си предпочитания. За използване по състезателната писта осемстепенната трансмисия M Steptronic осигурява екстремно къси времена за превключване и с това допринася за изключително високата пъргавина и динамика на управлението на новото BMW M5. Окачването на новото BMW M5 също е настроено за шофиране във всекидневието при максимално сцепление и изживяване на ненадминатата динамика на управлението на състезателната писта. Също като двигателя, трансмисията и M xDrive то е настроено от опитни специалисти и състезателни пилоти на локации включващи най-вълнуващата тестова писта на света, известната Северна отсечка на Нюрбургринг. Високотехнологичните подсилвания в предната и задната част осигуряват екстремно здрава структура на каросерията, а с това и изключително спонтанна обратна връзка от автомобила най-вече при много спортни условия на шофиране. При настроените специфично за М Променлив контрол на амортисьорите (VDC) и кормилното управление M Servotronic водачът може да избира между трите режима Comfort, Sport и Sport Plus. Характеристиките на двигателя също могат да бъдат конфигурирани индивидуално чрез трите режима Efficient, Sport и Sport Plus. Чрез двата бутона М1 и М2 на М волана могат да бъдат запаметени и след това активирани две свободно конфигурируеми настройки за всички режими на двигателя, трансмисията и режимите на M xDrive, DSC и Head-Up дисплея. С оглед изискванията към динамиката на управлението каросерията на новото BMW M5 е променена спрямо базовия модел BMW Серия 5. Инженерите на М са оформили по нов начин предните, по-широки странични панели и облицовката на предната броня с по-големи отвори за подаване на въздух към охладителните системи и спирачките. Нов е и задният дифузор. Четирите тръби на изпускателната система подсказват не само визуално за мощността на BMW M5, но и осигуряват подходящия спортен звук благодарение на управляемите клапи, които се настроиват от водача чрез бутон. Предният капак е със специфичен за М дизайн, изработен е от алуминий и има характерни гънки. Техните линии продължават в серийния много лек покрив, изработен от карбонов композит (CFRP) – стандартно оборудване за новото М5. Понижаването на теглото благодарение на покрива от CFRP и на другите детайли като изпускателната система допринасят за това новото BMW M5 със задвижване на четирите колела M xDrive да е по-леко от предшественика си. По-леки от конвенционалните спирачки от чугун са и монтираните серийно при новото BMW M5 M композитни спирачки. С лакираните в син цвят шестбутални спирачни апарати отпред и еднобутални апарати отзад, както и перфорираните и вътрешно вентилирани спирачни дискове на всички колела те осигуряват отрицателно ускорение, съобразено с динамичните характеристики на автомобила. Още по-висока стабилност имат опционалните M карбонови керамични спирачки, които се разпознават по лакираните в златист цвят спирачни апарати, каито и са по-леки с 23 кг. Новото BMW M5 серийно се оборудва с полирани 19-инчови алуминиеви джанти (отпред: 9.5 x 19. отзад: 10.5 x 19) в цвят Orbit Greyсъс специфични за М гуми с размер 275/40 R 19 отпред и 285/40 R 19 отзад. Като опция се предлагат 20-инчови джанти (отпред 9.5 x 20 с гуми 275/35 R 20, отзад 10.5 x 20 с гуми 285/35 R 20). Новото BMW M5 серийно се оборудва с М седалки с кожена тапицерия Merino и електрическо регулиране. Като опция се предлагат новоразработените М мултифункционални седалки, които се отличават с подобна на черупка конструкция и още по-добра странична опора. Новото BMW M5 може да бъде поръчвано от септември 2017 г. като доставките ще започнат през пролетта на 2018 г. Цената му е 117 900 евро. По същото време ще се предлага и лимитираният до 400 екземпляра по целия свят специален модел BMW M5 First Edition. Той е лакиран в цвят BMW Individual Frozen Dark Red Metallic, има ексклузивно оборудване и е по-скъп с 19 500 евро от базовия модел.

Още по темата

0 0 0 0 0

1