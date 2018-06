Тенис Бивша №35 е следващото препятствие пред Вики Томова на US Open 23 август 2017 | 09:42 - Обновена 0 0 0 0 3 Словенката Полона Херцог ще бъде следващото препятствие пред Виктория Томова в квалификациите на US Open. Вчера втората ракета на България стартира с успех в пресявките на последния турнир от Големия шлем за годината, след като надделя над американката Ирина Фалкони с 6:1, 6:7(2), 6:2.



По-късно Полона също преодоля първия кръг, осъществявайки обрат срещу поставената под №16 в схемата Барбора Крейчикова с 2:6, 7:5, 6:3. Битката между двете продължи близо 2 часа и половина, като във втория сет словенката изоставаше с 3:5, а в третия с 0:2, но със зъби и нокти в крайна сметка успя да стигне по победата.



26-годишната Полона Херцог в момента заема 193-о място в световната ранглиста на WTA, но е достигала до №35 през 2011 година. Също така тя може да се похвали с две титли в турнирите на WTA - в Бостад през 2011 и 2012 година, и спечелени близо 2,5 млн. долара от наградни фондове. Играла е и още три финала - в Акапулко (2010), Палермо (2011) и Бол (2016). Общият баланс на 185-сантиметровата словенка в професионалния тенис е 318 победи и 219 загуби.



За сравнения 22-годишната Виктория Томова понастоящем е 164-а в света, а най-предното й класиране в ранглистата е 130-о място от 8 май 2017 година. Тя няма титли на ниво WTA и е спечелила 173 285 долара от наградни фондове.



Томова и Херцог за първи път ще се изправят една срещу друга, като мачът им ще е в четвъртък. Днес своето участие в квалификациите на US Open започва и Сесил Каратанчева, която ще премери сили с Аранча Рус.

