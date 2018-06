Други спортове Ще спре ли доминацията на Фил Хийт на "Мистър Олимпия"? 22 август 2017 | 16:17 - Обновена 0 0 0 0 8

34 Days away from this years #Olympia2017 !!!

Get your Olympia Tickets Today!

Go to: https://t.co/YmYPlsxbzm pic.twitter.com/1mlpLCq1GB — Mr. Olympia LLC (@MrOlympiaLLC) August 10, 2017

Носителят на шест титли от състезанието изглежда в извънземна форма, но претендентите също се готвят за успех. 20 са имената, които ще спорят за отличието, но няколко будят по-сериозен интерес. Ветеранът Дехтър Джаксън ще се опита за излезе на сцената в топ форма и да покаже, че дори на 47 години може да постигне нещо голямо.



Шон Роудън и Виктор Мартинес също са близо до перфектната физика. Едно име обаче буди по-сериозен интерес. Това на египетското чудовище - Елсбиай Мамду. Big Rami, както е неговият прякор, е готов за големия триумф. 32 годишният културист изглежда в забележителна форма и според много специалисти той е един от фаворитите за триумф в състезанието.

7.5 weeks out #bigramy #olymipa pic.twitter.com/o4SNgDipDA — Big Ramy Elssbiay (@bigramyofficial) July 26, 2017



Най-великото състезание по фитнес и културизъм “Мистър Олимпия” е все по-близо. Грандиозното шоу започва на 14 септември, а всеки продължава да си задава един и същ въпрос - има ли кой да свали от трона легендарния Фил Хийт?Носителят на шест титли от състезанието изглежда в извънземна форма, но претендентите също се готвят за успех. 20 са имената, които ще спорят за отличието, но няколко будят по-сериозен интерес. Ветеранът Дехтър Джаксън ще се опита за излезе на сцената в топ форма и да покаже, че дори на 47 години може да постигне нещо голямо.Шон Роудън и Виктор Мартинес също са близо до перфектната физика. Едно име обаче буди по-сериозен интерес. Това на египетското чудовище - Елсбиай Мамду. Big Rami, както е неговият прякор, е готов за големия триумф. 32 годишният културист изглежда в забележителна форма и според много специалисти той е един от фаворитите за триумф в състезанието.

Още по темата

0 0 0 0 8 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 7975 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1