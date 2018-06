Булевард

Какви са причините тя да ти откаже секс? Оказва се, че базовите причини са едва 5. Ново изследване откри кои именно са те. Чети и ги избягвай по всевъзможни начини.



Не си ѝ привлекателен

Това е най-логичната спричина според нея, но истината е, че за много жени външният вид има много малко



Неразположена е

Може да е, а може и да не е, но това е универсално оправдание. Ако не лъже, идеалната нейна реплика е: "There's more of one way to please the cat!".



Има по-добър план за вечерта

Може да има. Може да е среща с приятелките. Или с друг мъж. Или дори да предпочита да си седи сама у дома. Или пък да няма никакъв план, но да не иска да те види, камо ли да прави секс с тебе.



Изморена е, боли я глава

Класическото оправдание на дългогодишно гадже или съпруга. Според специалистите, дамите страдат около 3 пъти по-често от главоболие от нас, но това съвсем не означава, че са искрени в повечето случаи, когато чуеш въпросната реплика.



Мързи я

Сексът си е упражнение. Доста упражнително, но приятно. Доста приятно, но упражнение. И тя просто иска да си почете, да гледа филм или директно да заспи. Което не е директна непоносимост към теб. Нито дори към всички мъже, а направо към целия свят.



Променила си е решението

Правело ѝ се е секс, но сега е решила, че направо не ѝ се иска да е с теб в една стая. Ще мрънка, ще се цупи, ще се държи гадно и т.н. Номерът е да си правиш твоето и да не настояваш.