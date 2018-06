Тенис Макенроу открива отразяването на US Open по Евроспорт с уникален клип 21 август 2017 | 16:46 - Обновена 0 0 0 0 1



Носителят на 7 титли от Големия шлем, който в знаменитата си кариера печели US Open цели 4 пъти, ще бъде един от главните експерти на Евроспорт за тазгодишния турнир, стартиращ на 28 август.

Първото видео ни показва Макенроу, който седи на фризьорски стол в салон в родния си квартал „Бруклин“ в Ню Йорк, с надеждата да придобие „специална“ визия за US Open. След като изпробва няколко различни прически, в крайна сметка легендата се спира на тази, с която става известен през 70-те години, слагайки и своята емблематична червена лента.



Продължението на клипа пък ни показва Макенроу, който чака реда си в същия салон със смартфон в ръка, през който наблюдава тенис мач. Негов приятел го прекъсва с въпрос как е възможно да гледа тенис на телефона си. Макенроу му обяснява, че е възможно да гледаш Евроспорт на живо както по телевизията и в интернет, така и на телефон или таблет.



„Искахме да направим промо видео, което да показва веселата страна на Ню Йорк, а няма по-подходящ човек за тази цел от Джон Макенроу. Той познава града и жителите му толкова добре, колкото US Open и неговата история“, заяви Антонио Руиз, вицепрезидент Маркетинг в Евроспорт. „Създадохме две видеа с участието на Джон, които са сюжетно свързани – едното представя на феновете на тениса US Open 2017, а второто акцентира върху ексклузивните възможности, предлагани от Eurosport Player. Беше много приятно да работим с Джон и да започнем кампанията по такъв начин.“



На US Open 2017 предстои сблъсък на легенди. Роджър Федерер и Рафаел Надал ще пристигнат в Ню Йорк като фаворити и имат огромни шансове за успех. При жените Гарбине Мугуруса е решена да прибави още един трофей от Големия шлем към колекцията си, докато румънката Симона Халеп преследва своята първа титла от Шлема и изкачване на върха в световната ранглиста.



Евроспорт ще излъчи на живо около 250 часа тенис от US Open, с ексклузивно съдържание за европейските пазари (с изключение на Австрия, Чехия, Люксембург и Швейцария). Всички кортове и всички мачове от турнира ще бъдат достъпни на Eurosport Player.



Освен Джон Макенроу, звездният екип от коментатори и анализатори на Евроспорт ще включва още Борис Бекер, Матс Виландер, Барбара Шет, Алекс Кореча и Кончита Мартинес.



По време на турнира Виландер и Шет ще водят емблематичното предаване на Евроспорт „Гейм, Шет и Матс”, показвайки най-актуалните новини, превюта и интервюта от последния за годината турнир от Големия шлем.



Патрик Муратоглу, треньорът, който изведе Серина Уилямс до редица успехи, отново ще води рубриката „Треньорът“. В нея феновете на играта отново ще получат уникални анализи на тактиките на играчите, допълнени с виртуална реалност.



