Тенис Мъри вече тренира в Ню Йорк 21 август 2017 | 15:14 0 0 0 0 1 Анди Мъри вече се готви за завръщането си на корта на предстоящия US Open (28 август – 10 септември). Шотландецът за последно игра на Уимбълдън, след което си даде време да се възстанови от контузията в хълбока, която го измъчва от повече от 18 месеца насам. Това отсъствие от корта коства на Мъри първата позиция в ранглистата, която той през тази седмица отстъпи на Рафаел Надал. Анди не се преставя достатъчно добре и в годишната ранглиста, където е девети и участието му на финалния Мастърс в Лондон е под въпрос. Добрата новина от лагера на Мъри е, че той вече се готви на кортовете в Ню Йорк и явно ще е готов за битка на US Open. Анди има да защитава точките от достигнатия през миналата година четвъртфинал./tenniskafe Murray in the house pic.twitter.com/8p1KUvHo1z — José Morgado (@josemorgado) August 20, 2017

Още по темата

0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1017 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1