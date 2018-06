Тенис Великият Борис Бекер поздрави Григор за титлата в Синсинати 21 август 2017 | 08:52 - Обновена 0 0 0 1 0



Тази нощ българинът пренаписа историята на родния тенис, стигайки до своя първи успех в сериите “Мастърс 1000” на АТР. Григор демонстрира впечатляваща форма преди US Open, след като не загуби нито сет в турнира, а на финала надигра “екзекутора” на Рафаел Надал - Ник Кирьос, с 6:3, 7:5.



Успехът и отличната игра на Димитров накараха Борис Бекер да го поздрави за добре свършената работа и първата му “Мастърс” титла.



A post shared by Boris Becker (@borisbeckerofficial) on Aug 20, 2017 at 2:55pm PDT



Това не е първият път, в който легендарният германец се прекланя пред качествата на първата ни ракета. “Силно съм впечатлен от Григор Димитров. От това, което видях, мога да кажа, че вече съм най-големият му фен”, заяви той след епичния петсетов мач срещу Рафаел Надал на полуфиналите на “Аустрелиън Оупън”.



ФОТОГАЛЕРИЯ ОТ ТРИУМФА НА ГРИГОР! Тенис легендата Борис Бекер, шесткратен победител в турнирите от Големия шлем и бивш треньор на Новак Джокович, поздрави Григор Димитров за титлата му в Синсинати.Тази нощ българинът пренаписа историята на родния тенис, стигайки до своя първи успех в сериите “Мастърс 1000” на АТР. Григор демонстрира впечатляваща форма преди US Open, след като не загуби нито сет в турнира, а на финала надигра “екзекутора” на Рафаел Надал - Ник Кирьос, с 6:3, 7:5.Успехът и отличната игра на Димитров накараха Борис Бекер да го поздрави за добре свършената работа и първата му “Мастърс” титла.Това не е първият път, в който легендарният германец се прекланя пред качествата на първата ни ракета. “Силно съм впечатлен от Григор Димитров. От това, което видях, мога да кажа, че вече съм най-големият му фен”, заяви той след епичния петсетов мач срещу Рафаел Надал на полуфиналите на “Аустрелиън Оупън”.

Още по темата

0 0 0 1 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 12998

1