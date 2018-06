Тенис Григор: Бях толкова нервен, но се опитвах да не го показвам 21 август 2017 | 01:10 - Обновена 0 0 0 4 7



Изказването му бе до голяма степен изненадващо, тъй като по време на двубоя изглеждаше изключително спокоен, концентриран и контролираше събитията на корта. "Опитвах се да не го показвам", обясни той.



"Знаех какво трябва да направя, но никога не знаеш какво да очакваш. Ник е много добър тенисист, познаваме се доста добре. Доволен съм от играта си, но мисля, че някои неща можех да направя и по-добре. Нервите обаче бяха там", каза още Григор.

"Този успех значи много за мен. Чувствам се уверен преди US Open, но съм здраво стъпил на земята. Щастлив съм, това е най-голямата ми победа. Ще се порадвам ден-два, но след това пак предстои здрава работа", сподели българинът, който от утре ще е девети в световната ранглиста.



Попитан какво за него ще е успех на US Open, дали се цели в трофея, той отговори: "Да, това винаги е целта, но ще гледаме мач за мач. Там се играе в пет сета, което на мен ми харесва".



ФОТОГАЛЕРИЯ ОТ ТРИУМФА НА ГРИГОР! "Бях толкова нервен". Това сподели Григор Димитров в студиото на ESPN минути, след като спечели първа титла на турнир от сериите Мастърс. Българинът триумфира в Синсинати след успех на финала над Ник Кирьос.Изказването му бе до голяма степен изненадващо, тъй като по време на двубоя изглеждаше изключително спокоен, концентриран и контролираше събитията на корта. "Опитвах се да не го показвам", обясни той."Знаех какво трябва да направя, но никога не знаеш какво да очакваш. Ник е много добър тенисист, познаваме се доста добре. Доволен съм от играта си, но мисля, че някои неща можех да направя и по-добре. Нервите обаче бяха там", каза още Григор. "Този успех значи много за мен. Чувствам се уверен преди US Open, но съм здраво стъпил на земята. Щастлив съм, това е най-голямата ми победа. Ще се порадвам ден-два, но след това пак предстои здрава работа", сподели българинът, който от утре ще е девети в световната ранглиста.Попитан какво за него ще е успех на US Open, дали се цели в трофея, той отговори: "Да, това винаги е целта, но ще гледаме мач за мач. Там се играе в пет сета, което на мен ми харесва".

Още по темата

0 0 0 4 7 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 24739 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1