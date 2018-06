Тенис Първите думи на Григор след големия триумф 21 август 2017 | 00:54 - Обновена 0 0 0 3 7



LIVE! @GrigorDimitrov's victory tour is under way. Join the #CincyTennis champion behind the scenes... https://t.co/lUAYJQUHDQ — Tennis TV (@TennisTV) August 20, 2017 “Ник, винаги е трудно да играя срещу теб. Поздравления за това, че стигна до финала. Благодарности на моя отбор, на моето семейство. Благодаря ви за подкрепата. Обичам да играя тук. Благодарности към основния спонсор на надпреварата. Това е един от любимите ми турнири. Всяка година турнирът става все по-добър, така че поздравления. За мен бе истинско удоволствие да съм тук, оценявам всичко, което правите за нас. Ник, поздравления и всичко най-хубаво на US Open!”, сподели щастливият шампион на церемонията по награждаването.



ФОТОГАЛЕРИЯ ОТ ТРИУМФА НА ГРИГОР! Новият шампион на турнира от серията “Мастърс” в Синсинати Григор Димитров поздрави съперника си на финала Ник Кирьос и заяви, че това е едно от любимите му състезания в тура. Димитров надигра австралиеца с 6:3, 7:5 и за първи път в кариерата си спечели турнир от серията “Мастърс” - най-ценния му трофей до момента.“Ник, винаги е трудно да играя срещу теб. Поздравления за това, че стигна до финала. Благодарности на моя отбор, на моето семейство. Благодаря ви за подкрепата. Обичам да играя тук. Благодарности към основния спонсор на надпреварата. Това е един от любимите ми турнири. Всяка година турнирът става все по-добър, така че поздравления. За мен бе истинско удоволствие да съм тук, оценявам всичко, което правите за нас. Ник, поздравления и всичко най-хубаво на US Open!”, сподели щастливият шампион на церемонията по награждаването.

Още по темата

0 0 0 3 7 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 24560 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1