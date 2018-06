Други спортове Борбата се готви за “Битката на века” между "Аварския танк" и "Непобедимия колежанин" 20 август 2017 | 18:44 - Обновена 0 0 0 0 0



Садулаев, който носи прякора “Аварския танк” има на сметката си освен златния медал от Рио още две световни и една европейска титли. В цялата си кариера Садулаев има една единствена загуба на тепиха. През 2013-а, когато е само на 17 години губи от Гамзат Османов от Азербайджан по време на турнира “Мемориал Гайдар Алиев”. Така активът в кариерата на Садулаев е 79 победи и само едно поражение. Досега Абдулрашид се състезаваше в категория до 86-кг, но взе решение да се премести в по-горната.



Снайдер от своя страна е абсолютен шампион в Щатите и по време на колежанската си кариера има 179 победи без нито една загуба. В Рио става най-младият шампион в борбата за САЩ едва на 20 години. Има и една световна титла - през 2015 в Лас Вегас.



It's a beautiful day, the sun is shining, the birds are chirping, and Sadulaev is coming up to 97kg — Kyle Snyder (@Snyder_man45) May 21, 2017 По-рано през годината Снайдер изрази вълнението си, че има вероятност да се бори срещу Садулаев в Париж. Американецът признава, че е впечатлен от борбата на Абдулрашид и ще се радва да се изправи срещу него.



