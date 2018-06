Сърбия с категоричен успех срещу Словения

Сърбия постигна втора победа над Словения в приятелски мач като част от подготовката за Евроволей. "Плавите" надиграха състезателите на Слободан Ковач с 3:0 (25:22, 27:25, 25:23) за 84 минути.

Селекционерите на двата тима постигнаха споразумение да играят четвърти гейм, който Словения спечели 25:18 след 22 минути.

Senior men of @ossrb and @SloVolley testing each other playing 2 friendlies in Belgrade before the start of @CEVEuroVolley pic.twitter.com/4vS8bokFP8